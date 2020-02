Mann meldet Geldbeutel-Diebstahl – und wird selbst verhaftet

Eigentlich wollte ein 20-Jähriger bei der Bundespolizei in Hannover lediglich den Verlust seiner Geldbörse melden. Weil dabei allerdings auch seine Personalien überprüft wurden, saß er wenig später selbst hinter Gittern.

Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatte die Abfrage am Freitag ergeben, dass der junge Mann wegen gefährlicher Körperverletzung mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der im Stadtteil Stöcken wohnende 20-Jährige blieb also in Polizeigewahrsam und sollte anschließend einem Amtsrichter vorgeführt werden.

Das im Steintorviertel gestohlene Portemonnaie und die 500 Euro darin sind einem Polizeisprecher zufolge zwischenzeitlich noch nicht wieder aufgetaucht. dpa