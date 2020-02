Niedersachsen will angeschossenen Clan-Patienten loswerden

Es war 16 Uhr, als Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) vor dem Ministerium vor Mikrofone und Kameras trat. Es ging um Niedersachsens Problem-Patienten Igor K. „Wir haben gestern abend 23 Uhr eine Ausweisungsverfügung ausgehändigt wegen Gefährdung öffentlicher Sicherheit und Ordnung“, sagte Pistorius. Verlegungs- und Reisefähigkeit seien gegeben. Zunächst könne der Mann freiwillig ausreisen. „Wenn er das nicht tut, wird er abgeschoben“, so der Minister am Donnerstag.

Schon am 7. Februar soll das mutmaßliche Mitglied eines Clans aus Montenegro in einem Privatflugzeug nach Hannover gekommen sein - um sich in der Medizinischen Hochschule behandeln zu lassen. Die Kontrollen am Flughafen passierte er, ohne aufgehalten zu werden. Als der Fall bekannt wurde, schlugen die Wellen hoch. Denn behandelt wurde und wird Igor K. wegen Schussverletzungen nach einem Anschlag auf ihn in Montenegro. Als laut Berichten wichtiges Mitglied eines kriminellen Clans soll er in Kämpfe mit rivalisierenden Banden verwickelt sein - und daher hochgefährdet. „Wir haben ihn nicht hergeholt und ihm auch keinen roten Teppich ausgerollt“, hatte Pistorius Mitte Februar betont. Die Ärzte müssten ihn aber behandeln. Es bestehe nach einer Bewertung des Landeskriminalamts allerdings ein „ausgeprägtes besonderes Schutzbedürfnis“. Da gegen den Betreffenden kein Haftbefehl vorliege und er in Deutschland nicht straffällig geworden sei, könne er sich ohne Visum bis zu 180 Tage im Land aufhalten. „Wenn er hier ist, müssen wir ihn schützen“, bekräftigte Pistorius nun - die Öffentlichkeit allerdings auch. „Über 20 Schüsse auf sein Auto in Montenegro lässt ja nicht auf einen hohen Beliebtheitsgrad schließen“, so der Minister nun.

Justizministerium widersprach Verlegung nach Lingen

Die Rechnung, das Ganze als lästige Pflichtübung darzustellen ging allerdings nicht auf. Dabei geht es nicht einmal so sehr um die Frage, ob Behörden möglicherweise im Vorfeld von der Anreise des Clanmitglieds wussten und ob die Einreise rechtlich nicht zu verhindern war. Die Grünen-Abgeordnete Susanne Menge verwies am Donnerstag in einer Pressekonferenz der Grünen-Landtagsfraktion zwar auf internationale Abkommen und Völkerrecht, sprach aber auch von „schwerwiegenden Fragen der Sicherheit“. Nicht nur für die Opposition im Landtag rückt immer mehr die Frage in den Vordergrund, warum der Mann unter Polizei-Großeinsatz in der MHH belassen und nicht beispielsweise im Gefängniskrankenhaus in Lingen oder auch außerhalb Niedersachsens betreut wurde. Die verwinkelte MHH ist vergleichsweise schwierig zu sichern. Es gibt dort große Läden, Cafeteria und ein Schwimmbad, das zeitweise auch für Kinder-Schwimmkurse genutzt wird. Bemühungen der Polizei, den Patienten ins Lingener Gefängniskrankenhaus zu verlegen, waren gescheitert. „Wir waren am 13. Februar abends so weit, dass verlegt hätte werden können“, betonte der Innenminister für Polizei und MHH. Das Justizministerium habe dann aber eine eigene Bewertung vorgenommen. Dies bestätigte das Justizministerium in einer Erklärung. Man sei von der Polizeidirektion Hannover um Amtshilfe gebeten worden, den MHH-Patienten Igor K. aufgrund seiner Schutzbedürftigkeit im Niedersächsischen Justizvollzugskrankenhaus in Lingen aufzunehmen. Dies sei insbesondere deshalb abgelehnt worden, weil eine erforderliche Behandlung angesichts der medizinischen Leistungsfähigkeit des Justizvollzugskrankenhaus nicht hätte gewährleistet werden können. Damit wurde ein erster erfolgreicher Antrag auf Schutzgewahrsam nicht umgesetzt. Einen erneuten Antrag wies das Amtsgericht Hannover nun ab.

„Durcheinander in der Regierung“

„Die MHH wird zur Gangster-Genesungseinrichtung“, spottete der Landtagsabgeordnete Jens Ahrends (AfD). Auch Grüne und FDP übten am Donnerstag heftige Kritik an der Landesregierung. Die soll nächste Woche in einer Ausschusssitzung den Landtag unterrichten. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sprach von einem heillosen Durcheinander in der Regierung, der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner von einer Beschädigung des Rechtsstaates durch das Vorgehen der Regierung. „Auch wir erwarten, dass die beteiligten Ministerien umfassend und vollständig über die Geschehnisse informieren, die letztlich dazu führten, dass Igor K. nach Deutschland kommen konnte, unter immensem Polizeischutz in der MHH behandelt werden musste und nicht in ein geeigneteres Krankenhaus verlegt wurde“, erklärte der CDU-Abgeordnete Jens Nacke. „Wir haben die sofortige Vollziehung angeordnet“, sagte Pistorius zu der Verfügung, bislang sei kein Rechtsmittel eingelegt. Der Mann sei reisefähig. Dem Montenegriner bliebe auch noch ein Asylantrag als Mittel- wenigstens zum Zeitgewinn.