Land Niedersachsen lässt über die Pflegekammer abstimmen

Nur noch die Grünen plädierten für den Erhalt der Pflegekammer Niedersachsen, SPD und Sozialministerium gingen dagegen am Dienstag im Landtag auf Distanz. Ministerin Carola Reimann (SPD) kündigte in einer Debatte über die Zukunft der Kammer für März eine Befragung an. Dabei sollen rund 78.000 Pflegekräfte in Niedersachsen auch die Grundsatzfrage beantworten, ob sie eine beitragsfreie Pflegekammer überhaupt als Vertretung wollen. In einem „aufsichtsrechtlichen Gespräch“ hat Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz gegenüber der Kammer außerdem auf ein Vorverlegen der nächsten Kammerversammlung gedrängt.

Große Unstimmigkeiten zwischen den Parteien

Die Kammer war als Lobby der Pflegeberufe noch unter der rot-grünen Landesregierung mit Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) auf den Weg gebracht worden. Die Ministerin selbst war seinerzeit skeptisch, musste sich aber dem Druck aus den damaligen Regierungsfraktionen beugen. In der großen Koalition von SPD und CDU trug die CDU als Koalitionspartner das Projekt lange mit.

FDP und AfD lehnen die Kammer ab. Nach immer neuen Turbulenzen um die Mitgliedsbeiträge und die Finanzierung der Kammer hatten SPD und CDU schließlich sechs Millionen Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt, um eine dauerhafte Beitragsfreiheit zu ermöglichen. In der Kammer gibt es aber Stimmen, die darin eine zu große Abhängigkeit von der Politik sehen.

SPD: Geduld ist am Ende

Die Kammer müsse sich zur dauerhaften Beitragsfreiheit bekennen, dies sei Voraussetzung für das Zuteilen der Landesmittel, sagte Reimann im Landtag. „Unsere Geduld ist am Ende“ , sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte bereits in der Vorwoche erklärt, aus Sicht der CDU sei „diese Kammer erledigt“. Dagegen verteidigten die Grünen das Einrichten der Kammer am Dienstag in der Debatte als „richtigen Schritt“. Die Kammer sei aber zum Spielball der Politik geworden, sagte die Abgeordnete Meta Janssen-Kucz.

Zuspitzung in der Debatte

Die sechs Millionen Euro seien allerdings eine faire Chance für die Kammer gewesen. Nordrhein-Westfalen hatte die dortige Kammer mit Landesgeld aufgebaut. Eine Evaluation der Kammerarbeit in Niedersachsen war zwar ohnehin geplant, auch eine Online-Befragung sollte Teil sein.

Mit der jetzigen Zuspitzung in der Fragestellung stellt das Land die Kammer aber nun bewusst zur Disposition. „Es gibt also eine klare und eindeutige Frage, ob es die Kammer weiter geben soll“, betonte die Ministerin im Parlament. Das Votum der Pflegenden sei dann für das Land bindend. Mit einer Mehrheit pro Kammer wird offenbar nicht gerechnet. „Es werden alle beteiligt, die wir erreichen können“, sagte Reimann - also nicht nur registrierte Mitglieder.