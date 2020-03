Zwei Corona-Tote in Wolfsburg - in Niedersachsen 2000 Infizierte

Eine Mitarbeiterin mit einem Mundschutz der Firma 3M arbeitet in einer neuen Teststation vor dem Tropeninstitut für Menschen mit Covid-19-Verdacht und hält dabei ein Probenröhrchen mit einem Nasenabstrich in den Händen.

Hannover. Acht Menschen aus Niedersachsen sind am Coronavirus verstorben, zwei davon in Wolfsburg. Die Zahl der Infektionen ist auf 2071 angestiegen.

Zwei Corona-Tote in Wolfsburg – 2071 Infizierte in Niedersachsen

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Mit Stand Dienstag (24. März) gibt es 2071 laborbestätigte Covid-19-Fälle im Land, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vortag um 292 Fälle.

In Niedersachsen sind acht Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zwei davon in Wolfsburg. Am Dienstag meldete das niedersächsische Gesundheitsministerium, dass eine über 80 Jahre alte Frau im Klinikum Wolfsburg verstorben sei. Am Montag war bereits der Tod einer 70 Jahre alten Frau aus Wolfsburg bekannt geworden.

Ein weiterer Todesfall war am Dienstag gemeldet worden: ein 57 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen ist im Kreis Emsland verstorben.

Am Samstag wurde bekannt, dass zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren in der Region Hannover am Freitag gestorben seien.

Die beiden Männer seien in Krankenhäusern der Region Hannover gestorben. Ob bei den Männern auch andere Krankheitssymptome vorlagen und wie lange sie im Krankenhaus behandelt worden waren, ließ die Sprecherin offen.

Im Landkreis Harburg starb in der Nacht zum Samstag außerdem ein 87-Jähriger, der nach Angaben des Landkreises eine Vorerkrankung hatte und seit einigen Tagen in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet Leer starb am Samstag im Krankenhaus, wie ein Kreissprecher mitteilte. Der Mann habe eine schwere Vorerkrankung gehabt.

Am Montag wurde der Tod eines 77-jährigen Mannes Im Landkreis Vechta gemeldet.

„Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und den Freunden der beiden Verstorbenen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau laut einer Mitteilung. .

Schwerpunkte sind die Region Hannover und der Landkreis Hildesheim. Der erste bekannte Fall aus Niedersachsen stammt von Anfang März – genauer aus Uetze.

Land: Anstieg an Corona-Infektionen etwas gebremster

Am Freitag, 20. März, lag die Zahl der Infektionen bei 1262 – am Freitag zuvor waren es noch 18 gewesen, am Sonntag (18. März, 14 Uhr) 563. Seit vergangenem Freitag gebe es aber Steigerungsraten zwischen 10 und 16 Prozent, sagte der Leiter des Krisenstabs des Landes, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. In der Vorwoche seien es noch um 30 Prozent oder mehr gewesen.

Man könne aber noch nicht sagen, dass die Maßnahmen gegen die Verbreitung griffen, sagte Scholz. Trotzdem sei es besser, wenn die Zahlen weniger stark stiegen. In Krankenhäusern lagen in Niedersachsen laut Scholz am Dienstag auf Normalstation 234 Patienten, 62 auf Intensivstationen. Dies sei kaum eine Veränderung. Ein Kind sei auf einer Normalstation erkrankt, sagte Scholz.

Scholz räumte drohende Engpässe bei Schutzkleidun g ein. Teilweise kämen Lieferungen nicht an, sei es, dass sie beschlagnahmt würden oder möglicherweise auch gestohlen. „Wir sind intensiv dabei, zu bestellen“, so Scholz. es gebe aber auch lange Lieferfristen. Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, warnte erneut vor privaten Feiern. Diese seien außerhalb der Kernfamilie untersagt.

Das sind die Infektionszahlen für Niedersachsen

Am Dienstag, 24. März, berichtete das niedersächsische Gesundheitsministerium von 2071 bestätigten Corona-Fällen. Betroffen sind nahezu alle Städte und Landkreise in Niedersachsen. Zweistellige Krankheitsfälle gibt es laut Gesundheitsministerium (Stand Dienstag, 24. März, 13.30 Uhr) in den Kreisen Ammerland (232), Aurich (28) Celle (40), Cloppenburg (12), Cuxhaven (39), Diepholz (91), Emsland (74), Gifhorn (38), Goslar (24), Göttingen (75), Grafschaft Bentheim (34), Hameln-Pyrmont (27), Harburg (89), Helmstedt (23), Hildesheim (112), Holzminden (30), Leer (13), Lüneburg (60), Nienburg (Weser) (18), Northeim (21), Osterholz (26), Peine (23), Rotenburg (Wümme) (30), Schaumburg (32), Stade (74), Uelzen (11), Vechta (60) und Verden (37), sowie in Braunschweig (63), Salzgitter (27), Wolfsburg (29), der Region Hannover (379), in Oldenburg (47), in Delmenhorst (10) und in Osnabrück (124).

Das Coronavirus in der Region um Braunschweig und Wolfsburg

In unserer Region sind bislang zwei Menschen an dem Coronavirus gestorben. Wie Stadtsprecher Thomas Helmke am 23. März mitteilt, erlag am Montag ein Mensch in Wolfsburg der Krankheit. Ein zweiter Todesfall wurde am Dienstag (24. März) bekanntgegeben.

Der erste Fall in Braunschweig datiert von Donnerstag, 5. März: Eine Frau positiv auf das Virus getestet. Sie wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Die Stadt hat einen Expertenstab einberufen. Die Frau hatte sich offenbar im Urlaub auf den Kanaren angesteckt und nach ihrer Rückkehr in den vergangenen Tagen leichte Krankheitsanzeichen entwickelt. Für den Erstkontakt sollten „mobile Einsatzteams“ eingerichtet werden. Am Montag, 10. März, wurde in Braunschweig zudem ein Corona-Diagnostikzentrum eröffnet.

Am Mittwoch (11. März) bestätigte der Landkreis zwei Corona-Fälle in Gifhorn. Eine Person hatte sich offenbar bei einem Italien-Urlaub infiziert. Die zweite Person soll sich das Virus vermutlich bei einem größeren Kongress außerhalb des Landkreises eingefangen haben.

Ebenfalls am Donnerstag (12. März) teilte das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter mit, dass es den ersten Corona-Fall in der Stahlstadt gibt: Eine Frau hatte nach der Rückkehr aus dem Österreich-Urlaub Symptome gezeigt. Ihre Mitfahrerin infizierte sich ebenfalls mit dem Coronavirus.

Auch am Donnerstag, 12. März, wurde bekannt, dass es einen bestätigten Corona-Fall im Kreis Helmstedt gibt. Ein zweiter Corona-Fall wurde am Freitag bestätigt. Am 21. März meldete das niedersächsische Gesundheitsministerium, dass im Kreis Helmstedt 16 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind.

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg teilt mit, dass am Freitag, 13. März, erstmals bei einem Wolfsburger Einwohner das Coronavirus positiv getestet wurde.

Im Kreis Peine sind am Freitag, 13. März, ebenfalls die beiden ersten bestätigten Corona-Fälle bekannt geworden.

Wolfenbüttel vermeldete als letzter Landkreis unserer Region den ersten bestätigten Corona-Fall. Am Dienstag, 17. März, teilte Landkreis-Sprecherin Lisa Burfeind mit, die Betroffene sei eine Reiserückkehrerin aus dem Skiurlaub in Tirol und befinde sich seit mehreren Tagen in häuslicher Quarantäne.

Bei Eintracht Braunschweig wurde am Donnerstag (12. März) das Training ausgesetzt. Beim Fußball-Drittligisten gibt es einen Bezug zu einem nachgewiesenen Corona-Fall bei Hannover 96.

Auch nahe Osterode gab es am Samstag, 14. März, den ersten bestätigten Corona-Fall . Laut Gesundheitsamt Göttingen handelt es sich um einen Mann mittleren Alters, der von einer Urlaubsreise zurückgekehrt war. Er habe keinerlei Krankheitssymptome, trage das Virus jedoch in sich. Der Mann ist Mitarbeiter in einem Supermarkt. Die Marktleitung hat entsprechende Maßnahmen ergriffen .

Ministerpräsident Weil: Die Lage ist ernst

Am Sonntag (22. März) kündigten Bund und Länder ein Kontaktverbot an. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Krise für unerlässlich. „Ich bin mir bewusst, dass diese weiteren Verschärfungen die Freiheit der Menschen in Niedersachsen stark einschränken“, sagte er am Sonntag nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

„Sie sind aber notwendig, die Lage ist sehr ernst. Wir müssen alle miteinander alles dafür tun, dass möglichst wenige Menschen infolge des Coronavirus sterben.“Es gehe angesichts der rasanten Ausbreitung des Covid-19-Erregers in Deutschland um eine dringend nötige Reduktion der Infektionsfälle: „Wir müssen alles in unserer Macht stehende dafür tun, dass unser Gesundheitssystem allen Betroffenen wirksam helfen kann“, sagte Weil.

Bundesweit werden Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schließen müssen zudem alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten.

Am Freitag, 20. März, kündigte der Ministerpräsident eine Schließung der Gastronomie ab Samstag an: Coronavirus- Niedersachsen macht die Gastronomie dicht

„Wir können es nicht hinnehmen, dass weiter Corona-Partys gefeiert werden und Menschen dicht an dicht in Straßencafés sitzen.“ Die Polizei in Niedersachsen wird laut dem Ministerpräsidenten dafür sorgen, dass Sicherheitsabstände in Gaststätten eingehalten werden. „Wer das Virus auf die leichte Schulter nimmt und die gut begründeten Vorgaben nicht umsetzt, muss damit rechnen, dass seine Gastronomie vorübergehend geschlossen wird.“

Die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Ländern in der Corona-Krise funktioniert Weils Ansicht nach gut. „Der Föderalismus ist dieser historisch einmaligen Bedrohung durchaus gewachsen.“

CDU-Landeschef für weitergehende Ausgangsbeschränkung

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hatte sich am Samstag für eine Verschärfung der Auflagen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen. „Eine weitergehende Ausgangsbeschränkung angelehnt an Bayern erscheint mir notwendig“, schrieb Althusmann am Samstagabend auf Twitter. Er sprach sich dabei auch für eine bundesweit einheitliche Regelung aus. „Die Menschen in unserem Land wären meines Erachtens bereit, diese Einschränkung auf Zeit zu akzeptieren“, schrieb Althusmann.

Pistorius erhöht Druck: Polizei setzt Corona-Regeln durch

Niedersachsens Innenminister Borius Pistorius (SPD) hat genug: Weil sich zu viele Menschen nicht von sich aus an die von der Landesregierung erlassenen Corona-Maßnahmen halten, sollen ab sofort die Polizei und auch kommunale Ordnungskräfte die Regeln durchsetzen.

„Ich habe angeordnet, dass dafür ab sofort mehr Polizei auf den Straßen sein wird, als wir es gewohnt sind“, erklärte Pistorius per Pressemitteilung. „Die geltenden Regeln sind klar und konsequent und dienen dem Schutz von Menschenleben. Jeder, der dagegen verstößt, gefährdet sich selbst und andere“, sagte der Minister.

Althusmann: Niemand muss Lebensmittel-Engpässe befürchten

Ob Nudeln oder Klopapier: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat die Bürger, dazu aufgerufen, trotz der Corona-Krise keine Hamsterkäufe zu tätigen. „Ich kann die Sorge vieler Menschen verstehen, ich bitte sie allerdings dringlich, mit Augenmaß einzukaufen. Das Bevorraten mit Lebensmitteln ist nicht notwendig. Selbst wenn die Regale mal leer sind, werden sie wieder aufgefüllt werden“, sagte der Minister der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag, 18. März). Und: „Es hat auch etwas mit der Solidarität untereinander zu tun, sich jetzt nicht mit 100 Rollen Toilettenpapier und kiloweise Nudeln einzudecken.“

VW schließt Werke wegen der Corona-Krise

VW wird nach Angaben des Betriebsrats ab Freitag die Produktion in seinen Werken wegen des Corona-Ausbruchs stoppen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter am Dienstagmorgen (17. März) mit.

VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte, dass ein Herunterfahren der Werke erforderlich sei, um das Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen. Es gehe nun vorrangig darum, die VW-Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter zu schützen. Bei den Schließungen gehe es zunächst um Zeiträume von ein bis drei Wochen.

Niedersachsen schnürt Milliardenpaket gegen Corona-Folgen

Dass so schnell eine Ausnahme vom Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung nötig sein würde, das hätten sich wohl weder Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) noch Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) träumen lassen. Am Dienstag (17. März) verkündeten beide Regierungsmitglieder Seite an Seite, dass Niedersachsen 4,4 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Folgen bereitstellen will. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die weitreichenden Folgen für die Wirtschaft des Landes zu mildern - und Geld für notwendige Ausrüstung im Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen.

Touristen müssen Braunschweiger Hotels bis zum 25. März verlassen

Zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus hat das Land Niedersachsen weitere Vorgaben erlassen. Diese setzt die Stadt Braunschweig laut Mitteilung (18. März) mit einer Allgemeinverfügung um. Betreibern von Hotels und vergleichbaren Einrichtungen ist es ab sofort untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Werkstätten für behinderte Menschen und vergleichbare Einrichtungen müssen ihren Betrieb grundsätzlich einstellen. Im dringenden öffentlichen Interesse dürfen Verkaufsstellen für den täglichen und gesundheitlichen Versorgungsbedarf im Stadtgebiet auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. Dies sind die folgenden Verkaufsstellen: der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkäufer, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel.

Die ersten Corona-Fälle in Niedersachsen

Die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen war am 1. März 2020 bekanntgeworden. Ein 68 Jahre alter Mann aus Eltze in der Gemeinde Uetze (Region Hannover) hatte sich offensichtlich während einer Busreise nach Südtirol angesteckt. Behördenangaben zufolge bestätigte sich auch eine Infektion bei einer Kontaktperson des 68-Jährigen, die aber keine Symptome aufweise.

In Stade hatte sich ein Lehrer eines Gymnasiums mit dem Coronavirus infiziert (5. März). Ein Unterrichtsausfall am Vincent-Lübeck-Gymnasium hielt das Gesundheitsamt des Landkreises allerdings zu dieser Zeit noch nicht für nötig. Der Mann hatte demnach grippeähnliche Symptome aufgewiesen.

In der Grafschaft Bentheim kam am 4. März ein 30-Jähriger aus Schüttorf in häusliche Quarantäne, teilte der Landkreis Grafschaft Bentheim mit. Die häusliche Isolation betreffe auch die in dem Haushalt lebenden Familienangehörigen. Der Mann arbeitet laut Behörden in einem grenzüberschreitenden Gewerbegebiet und habe sich nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Infizierten im niederländischen Coevorden angesteckt, sagte ein Landkreissprecher.

In Ostfriesland war laut Gesundheitsministerium eine 32-Jährige aus Westoverledingen im Landkreis Leer infiziert (4. März). Sie wurde isoliert in einem Krankenhaus untergebracht, ihr Zustand galt zunächst als stabil. Der Lebensgefährte der Frau kam in häusliche Quarantäne.

Im Landkreis Rotenburg/Wümme erkrankten zwei Urlaubsrückkehrer aus Südtirol (4. März).

Corona: Abitur-Notfallpläne in Niedersachsen - früher Osterferien

Niedersachsen hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen geschlossen. Die Schulsperrung gilt ab Montag, 16. März. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen.

Neben den Schulen wurden auch die Kindertagesstätten in Niedersachsen wegen der Coronakrise geschlossen. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Freitag, 13. März, in Hannover.

Corona- Wegen Kinderbetreuung krankschreiben lassen, ist verboten

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das niedersächsische Kultusministerium Notfallpläne für die bevorstehenden Abiturprüfungen vorbereitet.

Coronavirus- Schule geschlossen – das müssen Eltern wissen

Auch in den Osterferien (30. März – 14. April) wird die Notbetreuung in niedersächsischen Kindertageseinrichtungen und Schulen vorgehalten, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag (20. März) mitgeteilt hat. Diese Notbetreuung sichert ab, das aufgrund der Corona-Krise besonders benötigten Berufsgruppen trotz geschlossener Einrichtungen die Wahrnehmung unverzichtbarer zentraler beruflicher Aufgaben ermöglicht wird. Weitere Informationen finden Sie hier.

DGB will „Krisenelterngeld“ bei Kinderbetreuung zu Hause

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sollte nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Coronakrise verbindlich auf die Kinderbetreuung zu Hause ausgeweitet werden. Eltern, die sich wegen geschlossener Schulen und Kitas daheim um ihren Nachwuchs kümmern und nicht zur Arbeit gehen können, müssten stärker unterstützt werden, sagte Niedersachsens DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh der Deutschen Presse-Agentur in Hannover: „Familien sind derzeit besonders belastet. Ihnen drohen wegen Schul- und Kitaschließungen erhebliche Einkommensausfälle. Ein Krisenelterngeld, das der Bund mit Steuermitteln finanziert, wäre eine gute Lösung.“

Coronavirus-Testzentren und mobile Teams in Niedersachsen im Einsatz

Im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung haben inzwischen in zahlreichen Landkreisen spezielle Testzentren ihre Arbeit aufgenommen. Dort, wo es noch keine solche Zentren gibt, seien mobile Testteams unterwegs, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Sie nehmen in begründeten Corona-Verdachtsfällen Abstriche von Patienten. Testzentren gibt es unter anderem in Braunschweig, Wilhelmshaven, Oldenburg, Vechta, Hannover, Aurich und Lüneburg, aber auch in Peine. Außerdem wurde ein Verteilzentrum für Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal eingerichtet. Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge gab am Donnerstag, 12. März, bekannt, dass der Landkreis Wolfenbüttel ein eigenes Corona-Testzentrum vorhält.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir mit Hilfe der Testzentren und der mobilen Teams das Infektionsrisiko für das medizinische Personal in der niedersächsischen Arztpraxen vermindern und die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen“, sagte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch. Abstriche werden nach KVN-Angaben nur auf ärztliche Anforderung vorgenommen. Patienten müssten also von einem Arzt angemeldet werden – sie sollten keinesfalls selbstständig in die Corona-Testzentren kommen, um sich überprüfen zu lassen.

Krankenhäuser bereiten sich auf mehr Covid-19-Patienten vor

Der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) war zunächst kein erhöhtes Patientenaufkommen in den Kliniken im Land bekannt, obwohl sich immer mehr Menschen mit dem neuen Coronavirus infizieren. „Die Vorbereitungen für einen größeren Ausbruch in Niedersachsen laufen auf Hochtouren“, sagte NKG-Geschäftsführer Marten Bielefeld am Freitag, 13. März. Die Häuser tauschten sich untereinander aus und seien in den regionalen und kommunalen „Krisenstäben“ vertreten.

Ein landesweites Besuchsverbot für die Krankenhäuser gab es bis Freitagmorgen (13. März) noch nicht. Erste Krankenhäuser hätten aber bereits Besuchsverbote ausgesprochen, sagte der Verbandsgeschäftsführer. So lassen zum Beispiel alle Kliniken in der Region Hannover überhaupt keine Besucher mehr in ihren Krankenhäusern zu. Am Samstag, 14. März, erließ das Helios Klinikum in Gifhorn ebenfalls ein sofortiges Besucherverbot. Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen auf Anweisung des Sozialministeriums landesweit keine Krankenhäuser betreten.

Braunschweig verfügt Besuchsverbote für Kliniken und Pflegeheime

Auch Niedersachsen verschiebt alle planbaren Operationen

Entsprechend einer Vereinbarung von Bund und Ländern werden auch in Niedersachsen alle planbaren Operationen verschoben, um die Krankenhäuser für Patienten mit dem Coronavirus freizuhalten. Das teilte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Freitag, 13. März, in Hannover mit. Die Regelung greift ab Montag (16. März). „Es wird sehr auf die nächsten Wochen ankommen“, meinte Reimann. Um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu bremsen, seien auch drastische Maßnahmen nötig.

Der Beschluss zum Aufschub planbarer Operationen, Eingriffe und Krankenhausaufnahmen für die Fälle, wo dies medizinisch vertretbar ist, soll für unbestimmte Zeit gelten, heißt es in einem Beschluss von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder vom Donnerstagabend (12. März). Der Beschluss legt fest, dass die entstehenden wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser seitens der gesetzlichen Krankenkassen ausgeglichen werden.

Coronavirus: Weil kündigt Krisenstab im Innenministerium an

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Niedersachsen wird die bisher tätige Koordinierungsgruppe in einen Krisenstab umgewandelt. „Wir werden einen Krisenstab unter der Leitung des Sozialministeriums und mit Unterstützung des Innenministeriums bilden“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil dem Politikjournal „Rundblick“ am Mittwoch, 11. März. „Wenn die Zahlen steigen – und das werden sie – brauchen wir eine stabsmäßige Organisation, um effektiv handeln zu können“, erklärte der SPD-Politiker.

Die Koordinierungsgruppe ist ressortübergreifend, in ihr sitzen auch Experten aus dem Gesundheitswesen. Sie bewertet die Lage täglich neu.

Quarantäne für Kontaktpersonen

Für Menschen, die mit Corona-Patienten Kontakt hatten, gilt: Kontaktpersonen von Patienten oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen sollten isoliert und so schnell wie möglich auf das Virus getestet werden, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Im Falle einer Ansteckung würden die entsprechenden Kontaktpersonen ermittelt.

„Diese werden dann ebenfalls unter Quarantäne gestellt und bei auftretenden Symptomen getestet“, erklärte Reimann.

In allen Bundesländern gibt es inzwischen nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Vor allem in Nordrhein-Westfalen gibt es viele registrierte Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2 genannten Erreger.

Nicht jeder Infizierte wird auch krank

Doch nicht jeder Infizierte erkrankt. Die Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Ziel ist, möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem zu erhalten.

Für die allermeisten Kinder ist das neue Virus nach Angaben des niedersächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte keine große Gefahr. „Es betrifft in seinem komplizierten Verlauf vor allem ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Dies sollten sich die Eltern immer wieder bewusst machen“, sagte Verbandssprecherin Tanja Brunnert aus Göttingen.

Für Schulen, bei denen die beabsichtigte Verschiebung einer Klassenfahrt beim Reiseveranstalter nicht möglich ist, prüft das Kultusministerium die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. „Für Sonderfälle prüfen wir die Möglichkeit zu helfen, wo eine Verschiebung nicht möglich ist“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Frage sei, um wie viele Reisen es am Ende geht und welche Summen möglicherweise ersetzt werden müssten. „Ich halte es in der jetzigen Situation für sinnvoll, Planungen für Fahrten aufzuschieben.“

Zahlreiche Veranstaltungen sind abgesagt

Am Mittwoch, 11. März, untersagte das Land Niedersachsen Großveranstaltungen aller Art mit mehr als 1000 Teilnehmern und kündigte die Schließung zahlreicher Theater und Museen an. In den Folgetagen verschärften zahlreiche Kommunen das Veranstaltungsverbot, was zur Folge hatte, dass nahezu alle Veranstaltungen, Konzerte, Gottesdienste und Anlässe, bei denen Menschen sich gegenseitig infizieren könnten, abgesagt wurden.

In Braunschweig sind wegen des Coronavirus seit Sonntag, 15. März, sogar Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 100 Personen untersagt.

Ab Dienstag, 17. März, verbietet auch der Landkreis Wolfenbüttel Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern.

Betroffen davon ist auch der Sport. Sämtliche Fußball-Ligen pausieren den Spielbetrieb, die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat die Saison vorzeitig beendet, auch der Amateursport steht still. Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat die Saison ausgesetzt.

Alle Veranstaltungen im BZV-Medienhaus wurden bis auf weiteres abgesagt. Nach Möglichkeit wird es Ersatztermine geben, diese lassen sich aktuell aber nicht absehen.

Auch sei die Hannover Messe wegen der großen internationalen Beteiligung abgesagt worden. Die weltgrößte Industrieschau wurde von April auf Juli verschoben. Richtig war laut Gesundheitsministerin Carola Reimann auch die kurzfristige Absage eines Schützenballs in Uetze bei Hannover, weil ein Aktiver sich infiziert hatte.

Niedersachsen will Nachtragshaushalt wegen Coronakrise beschließen

Die niedersächsische Landesregierung kündigte an, zur Abfederung der Coronakrise am Dienstag, 10. März, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Es gehe um „eine größere Summe“, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover an. Der Nachtragshaushalt solle nicht in einzelne Verwendungszwecke aufgegliedert, sondern komplett dem Finanzministerium zugewiesen werden, da noch unklar sei, wie sich die kommenden Monate entwickeln. „Unsere Hauptaufgabe ist, handlungsfähig zu sein.“

Niedersachsen schließt staatliche Theater und Museen

Niedersachsen schließt aufgrund der Coronakrise die staatlichen Theater und Museen im Land. Das teilte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) mit. Auch die Universitätsbibliotheken werden geschlossen, lediglich die zentrale Ausleihe soll für Studierende erreichbar bleiben.

Wirtschaftlich angespannte Lage durch Coronavirus-Ausbreitung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versuchte derweil, die auch wirtschaftlich angespannte Lage wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuen Coronavirus zu beruhigen. „Wir stehen in einer schwierigen Situation, und die bleibt uns auch noch eine Weile erhalten“, sagte er am Dienstag (10. März) am Rande einer Betriebsräte-Konferenz des Tui-Konzerns in Hannover.

Im Rückblick auf die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 meinte er: „Aber wir wissen: Wenn wir vernünftig, mit kühlem Kopf, aber auch entschlossen agieren, dann kriegen wir das gemeinsam auch in Deutschland gut hin.“ Der niedersächsische Regierungschef sagte, die von der Koalition in Berlin auf den Weg gebrachten Hilfen seien ein erster Baustein. Er finde es „gut, dass mit der Flexibilisierung der Kurzarbeit eine ganz wichtige Voraussetzung“ geschaffen worden sei, „dass Unternehmen sich nicht Hals über Kopf von ihren Mitarbeitern trennen müssen“.

Weil sprach sich dafür aus, auch die angedachten Liquiditätshilfen umzusetzen: „Wenn viele Menschen zu Hause bleiben und ihr Geld nicht in Geschäften lassen, fehlt es dort in den Kassen. Das sorgt dafür, dass man eine solche Durststrecke überwinden muss.“ Daher sei es „richtig, wenn man dann auch zu entsprechenden Maßnahmen gelangt.“

„Wir müssen gemeinsam mögliche Insolvenzen verhindern und den Unternehmen, die durch erwartbare oder bereits existierende Einschränkungen in Schwierigkeiten geraten, schnell und unbürokratisch helfen“, sagte auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Althusmann nannte neben „einem besseren Zugang zur Kurzarbeit“, der bereits angekündigt wurde, auch „kurzfristige Kredite oder Sonderabschreibungen“ als denkbare Maßnahmen. „Die Länder könnten zudem bei Steuervorauszahlungen womöglich ebenso kurzfristige Entlastung schaffen“, schlug er vor. „Die rasche Ausbreitung des Coronavirus ist für unsere Wirtschaft von Tag zu Tag spürbarer. Es steht zu befürchten, dass bedeutsame Lieferketten unterbrochen werden und selbst nach Nutzung von Lagerbeständen manche Bänder stillstehen.“

Laut VW sanken zudem die weltweiten Auslieferungen während des Februars wegen der Corona-Krise im Vorjahresvergleich um 24,6 Prozent. Im wichtigsten Einzelmarkt China stürzten sie um 74,0 Prozent.

Niedersachsen hat derweil das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen für den Transport von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln bis zum 30. Mai aufgehoben. Wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus kaufen die Menschen laut Althusmann mehr haltbare Lebensmittel als gewöhnlich: „Damit die Regale jederzeit voll sind, müssen die Lieferketten entsprechend angepasst werden.“ dpa/red

