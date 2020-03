Wetter: Regenschauer und frischer Wind in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen wird in den kommenden Tagen von Regenschauern und frischem Wind aus Südwest geprägt. Der Dienstagmorgen beginne mit einem bedeckten Himmel und regnerischem Wetter, es helle sich aber bei Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad im Tagesverlauf auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Oberharz sei mit Schneefall und Glätte zu rechnen. An der Küste und in den Harzgipfeln erwartet der DWD starken bis stürmischen Wind.

Mittwoch bleibt voraussichtlich wechselhaft

In der Nacht zu Mittwoch kühlen die Temperaturen auf 6 bis 9 Grad ab. Der Mittwochmorgen beginne stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. Im Laufe des Tages bleibe es wechselhaft, wolkig und meist trocken. In den Küstenregionen seien stürmischer Wind und Sturmböen aus südwestlicher Richtung zu erwarten, die in der Nacht zu Donnerstag an der Küste auch als schwere Sturmböen auftreten könnten. dpa