Corona: Erste Veranstaltungen in Stadthalle Osterode abgesagt

Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus wirkt derzeit in bald alle Lebensbereiche und erwischt auch den Kultursektor kalt. Überall werden nach der jüngsten Anordnung des Landes Niedersachsen große Veranstaltungen abgesagt. In Frage stehen derzeit jene mit 1.000 und mehr Besuchern.

Viel vor hat auch die Osteroder Stadthalle in diesem Jahr, 1.300 Stehplätze kann sie bei voller Belegung bereithalten, rund 800 Plätze wenn sie bestuhlt ist. So war am Samstag, 14. März, und am Sonntag 15. März, eine große Musical-Tanzshow in drei Events geplant. Mittwoch dann die Absage, ein Schock für alle Beteiligten. Gerechnet worden war in der ausverkauften Halle mit zusammen etwa 3.000 Besuchern.

„Der Mieter entscheidet nun nur noch bei unter 1.000 Besuchern selbst, ob er seine Planungen auch vor dem aktuellen Hintergrund umsetzt oder nicht“, erklärt Henrique Woyke Pereira, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe (Wibo), zu der die Stadthalle gehört. „Wenn wir Veranstalter sind, setzen wir unsere Vorhaben im kleinen Rahmen noch um“, so der Geschäftsführer weiter. Das würde zunächst das Abo und vielleicht die St.-Patricks-Day-Party am Samstag, 21. März, betreffen, die stattfinden sollen. Doch sicher ist derzeit nichts, meint Veranstaltungsleiterin Corina Borgmeyer von der Stadthalle. Es sei für die weiteren Planungen eine unglaublich schwierige Situation, weil auch auf Landes- und Bundesebene massive Abstimmungsprobleme bestünden. „Das verunsichert die Veranstalter und Kunden gleichermaßen.“

Die Helios-Klinik hat derweilen ihren Vortrag abgesagt, der am Dienstag, 14. März, vorgesehen war. Woyke Pereira: „Wenn sich die Situation weiter zuspitzt, müssen wir sehen, wie wir wirtschaftlich zurechtkommen.“

Auch die Osteroder Tafel ist von der angespannten Situation betroffen, der Nachschub von Lebensmitteln für die Bedürftigen geht derzeit zurück. Noch allerdings bestünde kein Grund zur Panik, so Tafelleiter Dr. Hartmut Herrmann. Es gebe ausreichend frische Lebensmittel. Haltbares wie Molkereiprodukte oder abgepackte Wurstwaren dagegen kämen jetzt weniger an. Sie sind wegen der Hamsterkäufe in den Geschäften besonders gefragt.

