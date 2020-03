Wegen Corona: Keine Playoffs für die Harzer Falken

Die E ishockey-Saison für die Harzer Falken in der Regionalliga Nord ist abrupt und vorzeitig zu Ende gegangen, bereits die eigentlich am 13. März startenden Halbfinal-Playoffs gegen den Hamburger SV finden nicht mehr statt.

Der Niedersächsische Eissport-Verband hat in seinen satzungsgemäßen Gremien entschieden, den kompletten Eishockey-Spielbetrieb der laufenden Saison mit sofortiger Wirkung einzustellen.

„Die Entscheidung ist Folge ausdrücklicher Empfehlungen des DEB und der politischen und ordnungsbehördlichen Instanzen zur Durchführung von Großveranstaltungen und zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen“, heißt es in der Mitteilung des Landesverbands.

Die Entscheidung ist letztlich wenig überraschend. Bereits am 10. März hatten DEL und DEL2 beschlossen, die anstehenden Playoffs in dieser Saison auszusetzen.

Am Mittwoch folgten bereits erste Landesverbände, am Nachmittag des 11. März verordnete zudem der DEB das vorzeitige Saisonende sämtlicher unter dem Dach des DEB organisierten Ligen, unter anderem auch der Oberliga.

Am Abend des 11. März folgte dann die Mitteilung des NEV an die betroffenen Vereine.

„Die Einstellung des Spielbetriebs betrifft sämtliche im Nordverbund organisierte Spielklassen und Altersklassen im Nachwuchs-, Frauen- und Seniorenbereich“, macht der Verband klar. Auch Freundschaftsspiele dürfen nicht mehr ausgetragen werden.

„Es ist eine wichtige Phase in der Saison, einige Entscheidungsspiele stehen an, aber aufgrund der weithin unklaren Lage und der schwer nachvollziehbaren Verbreitungswege möchte der NEV der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Spielern, Vereinsoffiziellen, ehrenamtlichen Mitarbeitern nachkommen. Aufgrund der vielerorts bereits ergriffenen Maßnahmen sehen wir keine Alternative zu dieser schweren Entscheidung“, hofft der Verband auf Verständnis.

„Wir als Deutsche Eishockeyfamilie und alle Eishockeyfans, hatten uns auf spannende Play-off-Serien, volle Hallen und einen begeisternden sportlichen Wettbewerb in der Endphase der Saison in alle Ligen gefreut. Mit der kompletten Einstellung des Eishockey Spielbetriebes setzen wir unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zum Wohle der Allgemeinheit um und folgen den Beschlüssen der politischen Entscheidungsträger uneingeschränkt. Als Teil von Sportdeutschland wollen wir unseren wichtigen Beitrag leisten, um Zuschauer, Spieler, Spielerinnen und alle am Sportgeschehen teilhabenden Personen sowie deren Familien zu schützen. So schwer es uns auch fällt. Die Gesundheit aller Beteiligten und nicht zuletzt auch jene unserer vielen Anhänger in ganz Deutschland hat absolute Priorität“, unterstreicht DEB-Präsident Franz Reindl.