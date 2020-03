Coronavirus: Göttinger Testzentrum ist in Betrieb

Ist am Donnerstagnachmittag in Betrieb gegangen: Das Göttinger Testzentrum für überwiesene Corona-Verdachtspatienten.

Die Container stehen bereits auf dem Gelände der Universitätsmedizin Göttingen: Das Göttinger Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist am Donnerstagnachmittag in Betrieb genommen worden. Das sagte eine KVN-Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sonntag insgesamt 13 Fälle im Landkreis: Stand Sonntag- Fünf neue Corona-Fälle im Landkreis Göttingen

In den vergangenen Tagen sind bereits Zentren unter anderem in Braunschweig und Hannover eröffnet worden. Nach den ersten Erfahrungen dort warnt Detlef Haffke, Sprecher der KVN, die Bürger dringend davor, einfach dorthin zu marschieren, um sich untersuchen zu lassen. Dafür seien die Zentren nicht da, solche Besuche würden die Arbeit der Mediziner in den Zentren nur unnötig behindern. Haffke: „In den Zentren werden Patienten nur nach einer Zuweisung durch den Hausarzt getestet, also nur, wenn ein begründetes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht”, sagt er. Oberstes Ziel der KVN sei „die Identifizierung von Infizierten, der effiziente Einsatz knapper Schutzmaterialien und die weitere Betriebsfähigkeit der Arztpraxen für die ambulante Versorgung der Bevölkerung“.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir mithilfe der Testzentren und unserer mobilen Teams das Infektionsrisiko für das medizinische Personal in den niedersächsischen Arztpraxen vermindern und die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen“, teilte Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN, mit. Die Bündelung der Ressourcen an Testzentren habe zudem den Effekt, medizinische Schutzausrüstung so rationell wie möglich einsetzen zu können und damit die Versorgungslage zu entspannen. „Wir haben in kürzester Zeit gemeinsam mit den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den Gesundheitsämtern Strukturen aufgebaut und damit unsere Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt“, so Barjenbruch.

Die KVN unterstreicht, dass die zentralen Testzentren und mobilen Teams die Abstriche bei Patienten nur auf ärztliche Anforderung durchführen. Voraussetzung dafür ist also die direkte Anmeldung von Patienten, bei denen sich der Verdacht einer möglichen Infektion ergeben hat, durch deren Hausärzte oder durch die Ärzte des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes.

Der Hausarzt sei für die Behandlung des Patienten inklusive gegebenenfalls notwendiger Einweisung in ein Krankenhaus, die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die Meldung an das Gesundheitsamt verantwortlich.

Die Testeinrichtungen wurden ins Leben gerufen, um den Kontakt von möglicherweise Erkrankten mit anderen Patienten in den Praxen und dem medizinischen Personal zu vermeiden. Damit sollen weitere Ansteckungen möglichst verhindert werden. Denn die Arztpraxen müssen betriebsbereit bleiben für die große Zahl der Patienten, die aus anderen Gründen behandlungsbedürftig sind.

Zugleich können die nur begrenzt vorhandenen Schutzutensilien in den Testzentren effektiver eingesetzt werden. Auf keinen Fall erwünscht ist, dass Patienten sich selbstständig auf den Weg zu den Testzentren machen, um sich überprüfen zu lassen.

So verhält man sich korrekt

Folgendes Ablaufschema soll nach Empfehlung der KVN unbedingt eingehalten werden: Patienten melden sich bei begründetem Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, telefonisch bei ihrem Hausarzt oder nach Sprechstundenschluss beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon: 116117). Der Hausarzt oder der Bereitschaftsdienstarzt führt telefonisch eine Befragung des Patienten durch und beurteilt die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion.

Falls der Patient getestet werden muss, organisiert der Arzt telefonisch einen Termin bei der zentralen Testeinrichtung für den Abstrich. Nach dem Abstrich sollte der Patient bis zum Eintreffen des Ergebnisses im häuslichen Umfeld bleiben. Der Hausarzt beziehungsweise Bereitschaftsdienstarzt unterrichtet den Patienten über das Testergebnis.

Bei einer festgestellten Corona-Infektion legt der Arzt gemeinsam mit dem Patienten unter Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamtes die weiteren Maßnahmen fest.