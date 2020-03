VW sagt erste Schichten in Wolfsburg ab

Volkswagen wird voraussichtlich mit einem drastischen Schritt auf steigende Zahl von Corona-Verdachtsfällen reagiert. Noch am heutigen Montag wird entschieden, ob die Produktion in Wolfsburg und den anderen Standorten der AG in Deutschland ausgesetzt wird. Eine Entscheidung wird für den Nachmittag erwartet.

Bereits in der Vorwoche war beschlossen worden, die Schichten an den Montagelinien 1 (Tiguan) und 4 (Tiguan, Touran, Seat Tarraco) am Montag und Freitag dieser Woche weitgehend abzusagen. Für Montag wurden alle Schichten an besagten Montagelinien abgesagt, am Freitag betrifft es vorerst nur die Spät- und Nachtschichten. Dies war nicht primär eine Reaktion auf Corona, sondern auf den sich nunmehr auswirkenden Teilemangel. Viele VW-Zulieferer sind von den geschlossenen Grenzen betroffen. Das wirkt sich nun immer deutlicher auf die Produktion in den deutschen Standorten aus.

Volkswagen teilte dazu aktuell mit: „Bis auf weiteres ist die Produktion bei Volkswagen sichergestellt. Wir beobachten die Lage laufend, das betrifft vor allem die Entscheidungslage der Behörden und die Versorgung mit Teilen über die Europäischen Grenzen. Entsprechend kann laufend eine neue Entscheidungslage entstehen.“

Kurzarbeit wäre eine Möglichkeit, die absehbaren Auswirkungen auch bei Volkswagen zu dämpfen. Darüber wird der Betriebsrat in seiner Sitzung am Dienstag informieren und beraten.