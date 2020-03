Zwei Frauen sitzen mit Atemschutzmaske am Flughafen Berlin-Tegel. Im Landkreis Göttingen wurde am Montag ein neuer Corona-Fall gemeldet.

Osterode. Insgesamt sind in unserem Landkreis jetzt 14 Personen bekanntermaßen am Coronavirus erkrankt.

Nur ein neuer Corona-Fall am Montag in Göttingen und Osterode

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen meldete am Montag eine weitere bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Diese wurde bei einer Frau festgestellt, die in Göttingen lebt. In den Tagen zuvor stellte sich die Situation wie folgt dar: Erster Fall am Mittwoch, drei am Donnerstag, Freitag kein neuer bekannter Fall, Samstag vier Fälle, Sonntag fünf. Insgesamt sind im Landkreis jetzt 14 Personen bekanntermaßen an dem neuartigen Virus erkrankt.

Eine der betroffenen Personen kommt aus Bad Lauterberg. Das bestätigte Bürgermeister Dr. Thomas Gans am Montag unserer Zeitung.

So wird getestet

Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene telefonisch an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden. Eindringlich wird darum gebeten, das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen nicht eigenmächtig aufzusuchen. Dort werden ausschließlich Personen getestet, die zuvor von ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt verbindlich angemeldet wurden.

Die Hausärztinnen und Hausärzte werden den zu testenden Personen bestimmte Fragen stellen, um alle relevanten Informationen für die Weiterleitung an das Testlabor und an das Gesundheitsamt zusammenzutragen. Dazu gehören neben den Angaben zur Person (Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse und aktuelle berufliche Tätigkeit) auch die (Verdachts-)Diagnose, der Tag der Erkrankung und der Diagnose sowie die wahrscheinliche Infektionsquelle. Um eine lückenlose Zuordnung zu ermöglichen, sollten diese Fragen gewissenhaft beantwortet werden.

Bürgertelefon

Für Stadt und Landkreis Göttingen gibt es ein Bürgertelefon für allgemeine Informationen und Fragen zum Coronavirus. Unter Telefon 0551/7075100 ist das Bürgertelefon täglich, auch am Wochenende, von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.

