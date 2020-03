Corona-Krise: Kirchen sollen täglich um 12 Uhr die Glocken läuten

Die Gemeinden in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig sollen vor dem Hintergrund der Corona-Krise täglich um 12 Uhr die Kirchenglocken für eine Minute läuten.

Landesbischof Meyns: Während täglichem Glockenläuten das „Vater unser“ beten

Ziel sei es, dass sich Menschen in dieser Minute miteinander durch ein gemeinsames Gebet verbinden, wo sie auch seien, schrieb Landesbischof Christoph Meyns an die Gemeinden. Er empfiehlt in seinem Schreiben, während des Glockenläutens unter anderem das „Vater unser“-Gebet zu sprechen.

Der katholische Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück rief angesichts der Coronakrise derweil zur Solidarität mit verunsicherten, verängstigten und in Not geratenen Menschen auf. In einem offenen Brief appellierte er an die Katholiken in seinem Bistum, die „modernen Möglichkeiten menschlicher Kommunikation“ zu nutzen, um einander beizustehen.

Corona-Krise: Katholischer Bischof Bode ruft zu Solidarität in Niedersachsen auf

Bode betonte, es sei schmerzlich, das gottesdienstliche Leben so sehr einschränken zu müssen. In den nächsten Wochen und Monaten würden im Bistum keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Das gelte auch für die Kar- und Ostertage. Eine Teilnahme sei aber durch Gottesdienstübertragungen in Hörfunk, Fernsehen und Internet möglich. dpa