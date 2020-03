Wie Pflegeheime versuchen, mit der Corona-Krise umzugehen

Ein Pfleger hält die Hand einer Bewohnerin. Mal eine Umarmung oder der freundliche Händedruck, all das gehöre dazu, sei auch Ausdruck eines familiären Miteinanders, sagt Dr. Oswald Sander, Betreiber des Seniorenzentrums in Bad Grund. Doch ist all das jetzt untersagt.

Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen stehen dieser Tage vor enormen Herausforderungen: Die Einschränkungen im öffentlichen Leben im Zuge der Corona-Krise betreffen sie in besonderem Maße, denn gerade in den Häusern zur Pflege und Betreuung älterer Personen leben diejenigen, die laut Expertenmeinungen, etwa des Robert-Koch-Instituts, zur Risikogruppe gehören.

Dr. Oswald Sander, Betreiber des Seniorenzentrums in Bad Grund, berichtet, dass sich die Verbreitung des Coronavirus deutlich auf den Betrieb der Pflegeeinrichtung auswirkt. Eins liegt ihm dabei besonders auf dem Herzen, wie er sagt: „Der Kern unseres Geschäfts ist eigentlich die Nähe zu den Menschen. Alles, was man jetzt erlebt, ist unpersönlich geworden.“

Aufgrund der verschärften Gesundheitsvorschriften ist es bis auf weiteres nicht möglich, die Bewohner zu besuchen, auch können diese das Haus vorerst nicht alleine verlassen. Eigentlich, so berichtet Sander, begegne man sich im Seniorenzentrum oder etwa im Haus am Rohland, einer Einrichtung zur Pflege seelisch Erkrankter, gern. Mal eine Umarmung oder der freundliche Händedruck, all das gehöre dazu, sei auch Ausdruck eines familiären Miteinanders. Doch ist all das jetzt untersagt. Dass dieser unpersönliche Umgang, die Distanz nun das Bild in der Einrichtung bestimmen, tue ihm weh. Und: „Es geht schon auf die Psyche, das muss ich schon sagen“, so Dr. Sander.

Ausnahmesituation ist eine Belastung für alle

Für die Bewohner und Pflegebedürftigen in den verschiedenen Einrichtungen in der Bergstadt bedeute die Ausnahmesituation durch die grassierende Viruserkrankung eine Belastung. Auch sie müssen sich einschränken, auf Kontakt nach außen verzichten. Die möglichen Angebote in den Häusern sind ebenfalls eingeschränkt. Dazu gehören sowohl externe, wie etwa die Osteoporose-Gruppe, ergotherapeutische Behandlung oder die Rheuma-Liga, die sonst die Räume des Seniorenzentrums nutzen. Auch Kranken- oder Wassergymnastik könne aktuell nicht angeboten werden. Neben den eigenen Präventionsmaßnahmen, sagen auch externe Anbieter ihre Angebote ab. „Das bricht jetzt total weg“, sagt Sander. Somit schrumpft das Angebot für alle, die in der Betreuung leben, weiter. Es ist keine alltägliche Situation: Besuche von außen sind nicht möglich, während innerhalb das Personal die Betreuung der Bewohner weiterhin sicherstellt, allerdings unter den ständig erweiterten Auflagen.

Die Stimmung in den Heimen und in der Belegschaft sei trotz der Umstände gut, meint Sander. „Noch schwebt kein Damoklesschwert über uns.“ Was jedoch in einigen Fällen vor Herausforderungen stelle, sei es, manchen Menschen begreiflich zu machen, dass und warum sich die Situation im den Heimen, ebenso wie das Leben außerhalb geändert habe. „Es ist nicht leicht, die Bewohner zu motivieren“, sagt der Bad Grunder Unternehmer. „Die sind gerne auf Achse.“ Nur ist eben das jetzt bloß noch eingeschränkt möglich. Um die Gesundheit der Personen in der Betreuung zu gewährleisten, seien die Türen rund um die Uhr mit Mitarbeitern besetzt. Es sei jedoch schwierig, die Notwendigkeit dieser Maßnahmen einigen von ihnen zu vermitteln, meint Sander. „Sicher muss man manchen etwas auch drei Mal am Tag sagen.“ Insgesamt spricht er von einer „guten Lage“ in den Einrichtungen. Wie es unter den gegebene Umständen weitergeht, sei jedoch sehr vage und noch nicht abzuschätzen.

Die Situation im Seniorenzentrum Bad Grund kennt auch Geschäftsführerin Susanne Reimann sehr genau. „Es geht darum, die Bewohner von Menschenmengen zu isolieren“, sagt sie. Darum könnten sie und ihr Team aus dem Seniorenzentrum etwa weiterhin Waldspaziergänge organisieren. Auch der hauseigene Garten wird genutzt. In die Stadt oder ohne Begleitung nach draußen können die Senioren jedoch nicht.

Bisher laufe es gut, bestätigt Reimann aus ihrer Berufspraxis. Eine gewisse Anspannung sei zwar vorhanden, die Arbeitslast sei „massiv gestiegen“ und das bedeute mehr Stress für die Mitarbeiter und sie selbst, aber das sei in dieser Situation zu erwarten. Angestellte, Bewohner und Angehörige würden sich gut mit der Lage arrangieren. „Es ist ein tolles Miteinander hier“, meint Reimann. „Sowas schweißt zusammen. Das ist einfach so.“

Für einige der Senioren, die nun nur noch per Telefon mit ihren Lieben sprechen können, sei es eine Herausforderung. Für die Mehrheit jedoch ändere sich dadurch kaum etwas. „Das ist das Traurige,“ sagt die Geschäftsführerin, „dass nur wenige jetzt seltener Besuch bekommen als normalerweise.“ Viele Bewohner haben generell wenig Kontakte nach draußen.

Um eine Art „Lagerkoller“ zu vermeiden, würden die Angestellten im Seniorenzentrum, tun, was sie können. „Wir beschäftigen die Leute mehr als sonst. Die drehen ja sonst durch, wenn sie nur drinnen sind“, so Reimann. Wenn auch außerhalb des Seniorenzentrums alle die geltenden Maßnahmen umsetzen, erwarte sie, dass diese auch in absehbarer Zeit wieder gelockert werden können. „In acht bis zehn Wochen, denke ich, sind wir durch.“

Mitarbeiter wurden gebeten, ihre Sozialkontakte herunterzufahren

In den Seniorenheimen Lamm in Wieda und in Zorge nehmen Mitarbeiter wie Bewohner und deren Angehörige die veränderte Lage bislang gut an, wie Geschäftsführer Klaus-Günter Lamm unserer Zeitung bestätigt. „Wir haben bereits am vergangenen Freitag unsere Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen“, erklärt Lamm, der sich zur Bekämpfung der Pandemie sogar noch schärfere Maßnahmen wünscht. „Ich bin absolut für die Ausgangssperre, damit wir die Lage schneller in den Griff kriegen, ich denke aber diese Maßnahme wird ohnehin kommen“, beschreibt er seine Einschätzung.

In den Einrichtungen habe man natürlich auch verschiedenste Maßnahmen unternommen, um eine Ansteckung mit dem Virus zu verhindern. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gebeten, ihre Sozialkontakte herunterzufahren – aus Rücksicht auf die Bewohner, aber auch sich selbst und die eigene Familie und Freunde.“ Die Belegschaft würde dies auch konsequent umsetzen, wofür er sich dankbar zeigt.

Froh und dankbar ist der Geschäftsführer auch darüber, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime wie auch deren Angehörige die Situation so gut annehmen. „Man merkt, dass diese Generation, die wir in unseren Häusern haben, sehr wohl wissen, was Mangel und Verzicht und Rücksichtnahme bedeuten und dies auch umsetzen können“, sagt Klaus-Günter Lamm.

Natürlich gebe es aber auch in den Häusern Möglichkeiten für Kontakt zwischen den Angehörigen – unter anderem dank des Internets. „Wir haben überall WLan, so dass die Bewohner mit Smartphone oder Tablet Videochats unternehmen können oder Skypen.“ Insbesondere für die Demenzerkrankten oder andere Bewohner mit speziellen Erkrankungen, die dennoch aber Familie und Freunde sehen sollen, arrangiere man aktuell noch Treffen in den kleinen Parks der Einrichtungen – auf Abstand natürlich. „Wir können die Menschen letztlich auch nicht einfach einsperren.“ In dem Zusammenhang betont er, dass im äußerten Fall – sollte beispielsweise jemanden im Sterben liegen, für die Angehörigen Schutzkleidung bereitstehen, damit diese zum Bewohner kommen können. Pragmatisch handhabt man auch andere Dinge des täglichen Lebens. „Wer etwas abgeben muss, sei es für das Personal, die Bewohner oder so, kann dies einfach durch ein Fenster reichen, der Sicherheitsabstand wird immer gewahrt“, beschreibt Lamm das Vorgehen. Er appelliert auch noch einmal an die Solidargemeinschaft. „Nur gemeinsam können wir diese Krise meistern, Egoismus ist absolut fehl am Platz Wir müssen die Infektionskurve so flach wie möglich halten.“

Tagespflegen dürfen nicht weiter arbeiten

In den bewohnten Heimen erfordert die Lage ein Umdenken, Angestellte und Bewohner müssen sich anpassen und das scheint zu funktionieren. Einrichtungen der Tagespflege stehen hingegen noch vor anderen Problemen: Die Tagespflege „Glück auf“ in Bad Grund, betrieben von der Diakonie-Sozialstation Westharz hat am Mittwoch den Betrieb eingestellt. Gemeinsam mit den Gästen und Betreuern habe sie die Lage besprochen, berichtet die Leiterin Sylvia Henkel. „Das war echt grenzwertig, alle waren sehr traurig“, sagt sie. Außenstehende würden kaum bemerken, welch „große Dramatik“ sich hinter den Maßnahmen verberge. „Egal, wie sich die Menschen fühlen – wir müssen jetzt auf Weisung warten.“

Man wolle unter anderem Einkaufshilfen anbieten, um zumindest etwas tun zu können. Ohne vorherige Freigabe ist aber auch das nicht möglich.

