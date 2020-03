72 Infizierte: Zahl der Betroffenen im Kreis steigt erneut

Eine Ärztin hält einen Abstrichstäbchen im Plastikröhrchen in den Händen, nachdem sie einem Patienten in einem Testzentrum unter einem Zelt einen Abstrich aus dem Rachen entnommen hat. Der Abstrich wird im Anschluss auf das neuartige Coronavirus getestet.

Das Coronavirus hat weitere Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen infiziert: Nach aktuellem Stand (Montag, 8.30 Uhr) sind 72 Frauen und Männer betroffen; 22 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 50 im Landkreis. Insgesamt sind 13 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet betroffen.

Unverändert ist die Zahl der Erkrankten im Flecken Adelebsen (3), ebenso in der Gemeinde Bad Grund (7), der Stadt Bad Lauterberg im Harz (2), dem Flecken Bovenden (2), der Samtgemeinde Dransfeld (8), der Stadt Duderstadt (2) der Gemeinde Gleichen (2) und der Stadt Hann. Münden (2). Einen neuen Fall gibt es in der Stadt Herzberg (7). Die Stadt Osterode bleibt unverändert ein Schwerpunkt (12). Eine Person ist in der Gemeinde Rosdorf (2) neu erkrankt. Unverändert ist die Situation in der Samtgemeinde Radolfshausen (1).