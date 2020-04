Sechs Polizisten im Altkreis Osterode mit Coronavirus infiziert

Osterode. Die sechs Beamten stammen von den Dienststellen Osterode und Herzberg. Acht Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Sicherheit sei nicht gefährdet.

Mehrere Beamte des Polizeikommissariats Osterode und der Polizeistation Herzberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt die Polizeiinspektion Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. Betroffen seien demnach aktuell sechs Beamte.

„Tatsächlich haben wir in den Polizeidienststellen in Osterode und Herzberg aktuell insgesamt sechs Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Sämtliche Kollegen verrichteten in parallelen Dienstabteilungen gemeinsam Dienst und wurden offensichtlich von einem infizierten Kollegen angesteckt. Wo dieser sich infiziert hat, ist unbekannt“, informiert Rainer Nolte, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Göttingen.

Sicherheit ist gewährleistet

Die jeweiligen Kontaktpersonen – insgesamt acht – seien auf ärztliches Anraten für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Durch interne Maßnahmen und Unterstützung aus anderen Dienststellen und Dienstbereichen der Polizeiinspektion Göttingen würden sich die Auswirkungen auf den Dienstbetrieb in Grenzen halten. „Die Sicherheit im Zuständigkeitsbereich des Altkreises Osterode ist in jedem Fall gewährleistet, da wir uns auf entsprechende Szenarien vorbereitet haben. Die Bürger werden die krankheitsbedingten Ausfälle nicht wahrnehmen“, so Nolte abschließend.

Dienststellen der PI Northeim arbeiten wieder normal

Erst jüngst mussten die Dienststellen in Nörten-Hardenberg, Katlenburg, Moringen und Hardegsen der Polizeiinspektion Northeim aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschlossen werden (wir berichteten). Um einer unkontrollierten Verbreitung des Virus vorzubeugen, wurden die unmittelbaren Mitarbeiter in häusliche Quarantäne bzw. ins Homeoffice geschickt. Der reguläre Dienstbetrieb konnte jetzt in allen vier Dienststellen wieder aufgenommen werden, informiert die Polizei.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort