Tagsüber Alltag, nachts Todesangst

Tagsüber stehen die Versuche, so etwas wie einen Tagesrhythmus nachzugehen, im Fokus, in der Nacht kreisen die Gedanken nur um eines: den eigenen Tod. Anne R. (Name von der Redaktion geändert) ist 78 Jahre alt, an Lungenkrebs erkrankt, hat dazu noch einen Wirbelbruch Ende vergangenen Jahres...