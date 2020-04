Krankenhaus Herzberg behandelt acht Patienten mit Covid-19

Aktuell werden im Krankenhaus Herzberg acht Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandelt, zwei der Patienten werden auf der Intensivstation versorgt. Dies teilt Kliniksprecherin Daniela Kasper auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Zudem behandeln wir 15 Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht. Aufgrund der Schweigepflicht können wir keine weiteren Details zu den Patienten nennen.“ Die bestätigten Covid-19-Patienten und die Verdachtsfälle sind isoliert untergebracht, erläutert sie.

Klinikpersonal trägt Schutzkleidung

„Bei der Behandlung von Verdachts- oder bestätigten Covid-19-Fällen trägt unser Personal Schutzkleidung in Form von FFP2-Maske, Schutzkittel, Schutzhaube, Handschuhe und Schutzbrille. Eine gründliche Händedesinfektion ist für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Vorgaben der WHO Pflicht. Bei der Therapie der Patienten richten wir uns nach den Empfehlungen des Ständigen Arbeitskreises der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger (STABKO) am Robert-Koch-Institut und Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).“

Die Patientenversorgung und insbesondere die Notfallversorgung in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode sei weiterhin sichergestellt, so Kasper. „Entsprechend des Erlasses der Bundesregierung und des Landes haben wir die Belegung unserer Klinik stark heruntergefahren. Derzeit führen wir nur noch Notfallbehandlungen und dringende, stationäre Behandlungen durch, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben.“ Gleichzeitig wurde die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivkapazitäten für die Versorgung von schwer verlaufenden Covid-19-Erkrankungen erhöht. Mitarbeiter aus anderen Bereichen werden bereits seit Mitte März auf der Intensivstation eingearbeitet, um das dortige Fachpersonal zu unterstützen. Je nach aktueller Lage werden die verfügbaren Ressourcen an Struktur, Medizintechnik und Personal bestmöglich eingesetzt.

25 Personen in häuslicher Quarantäne

Deutschlandweit steigt die Zahl von Personal aus Kliniken, Pflege- und Altenheimen, das mit dem Coronavirus infiziert ist. „Durch eine breit angelegte Kontaktpersonennachverfolgung und Testung unserer Mitarbeiter konnten wir die Ansteckungswege in Kooperation mit dem Gesundheitsamt aufarbeiten und nachvollziehen. Um unsere Patienten und das Kollegium zu schützen, befinden sich derzeit 25 Personen in häuslicher Quarantäne“, berichtet die Sprecherin. „Seit der letzten Woche testen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts hinaus sehr niedrigschwellig, um mögliche Neuinfektionen frühzeitig zu identifizieren und Infektionsketten im Haus schnell zu unterbrechen.“ Man stehe dazu weiterhin in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Dienstpläne werden der aktuellen Situation entsprechend angepasst.

Im Herzberger Krankenhaus werden derzeit nur noch Notfallbehandlungen und dringende, stationäre Behandlungen durchgeführt, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben. Durch die deutlich geringere Kapazitätsauslastung im Haus werden in der Patientenversorgung aktuell zeitliche und personelle Ressourcen frei. Diese werden genutzt, um in anderen Abteilungen auszuhelfen, berichtet Kliniksprecherin Daniela Kasper. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierbei flexibel. Wir schätzen diese Bereitschaft sehr und danken allen, die sich in diesen Tagen für unsere Patienten und Kollegen einsetzen und Verantwortung übernehmen.“

Auch bei akuten Notfällen weiterhin ins Krankenhaus

Es gibt Krankheiten, die auch in Zeiten von Corona behandelt werden müssen. Dazu gehören lebensbedrohliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere akute Krankheitsbilder. „Wir beobachten hier in den letzten Tagen einen Rückgang der Patienten. Über die Gründe können wir nur mutmaßen. Einige haben sicher Sorgen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, andere möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der aktuellen Lage nicht zusätzlich belasten. Wir appellieren hier jedoch eindringlich: Bitte suchen Sie bei akuten Notfällen ein Krankenhaus auf“, betont die Sprecherin. Die Notaufnahme im Herzberger Krankenhaus ist weiterhin rund um die Uhr besetzt, um Unfälle, Herzinfarkte und andere Notfälle zu versorgen. Die Notaufnahme ist dabei in zwei Bereiche geteilt, um Patienten mit bestätigter oder Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung von anderen Patienten strikt zu trennen.

Kasper: „Bei Patienten, die wir nicht aufgrund von Covid-19 in der Klinik behandeln, ist natürlich eine gewisse Besorgnis spürbar. Gleichzeitig zeigen die Patienten viel Verständnis für die Situation und sehen, dass wir umfassende Präventions- und Schutzmaßnahmen treffen, um sie vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.“ Man habe früh Kontakt zu den Einrichtungen aufgenommen, die Räume an dem Klinikstandort gemietet haben, um gemeinsame Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern festzulegen. „So haben wir bereits Anfang März die Wegeführung der Patienten im Haus geändert. Die präventiven Maßnahmen wurden der Situation entsprechend angepasst.“

