Stand vor Ostern: 433 Corona-Infizierte, 14 Tote, 95 Genesene

dpa-Topbild aus Berlin: Beate Krupka (Mitte), Fachärztin für Allgemeinmedizin und Praktikant Jose Persez nehmen an Clara in einer Garage im Hinterhof der Arztpraxis in Kreuzberg einen Abstrich zum Test auf das Coronavirus vor. Die Ärztin hat sich mit ihren Kollegen entschlossen die Tests an allen Patienten vorzunehmen, die dies wünschen. Um die Praxis nicht damit zu belasten wurde in der Garage, die ansonsten als Lager für die Praxis genutzt wird, die provisorische Abstrichstelle eingerichtet.