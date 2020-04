Weil: Leid von Bergen-Belsen darf sich nicht wiederholen

Anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Gedenken an die Opfer aufgerufen. „Trotz all unserer aktuellen Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bitte ich die Menschen in Niedersachsen, heute kurz innezuhalten und an den 15. April 1945 zu denken, einen Tag der Trauer und der Befreiung“, sagte er am Mittwoch in Hannover.

Weil: 75. Jahrestag unterstreiche, „wie wichtig Frieden und die Wahrung der Menschenrechte sind“

„Bergen-Belsen ist für uns in Niedersachsen derjenige Ort, der uns die Grausamkeiten und die Unbarmherzigkeit des dunkelsten Teils unserer Geschichte vor Augen führt“, so Weil. Der 75. Jahrestag der Befreiung unterstreiche, „wie wichtig Frieden und die Wahrung der Menschenrechte sind und dass insbesondere wir Deutschen alles dafür tun müssen, damit nie wieder Menschen anderen Menschen so unermessliches Leid zufügen.“

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erinnerte an die Befreiung des Lagers vor 75 Jahren. Für die Stabilität der Demokratie sei es wichtig, „sich immer wieder daran zu erinnern, wohin menschenverachtende Ideologien und die Missachtung demokratischer Grundrechte führen können“, sagte er in Berlin.

Über 50.000 Menschen starben im Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager Bergen-Belsen

In dem Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide starben von 1939 bis 1945 mehr als 50.000 Menschen, tausende von ihnen noch nach der Befreiung. Unter den Opfern waren auch die 15-jährige Anne Frank und ihre Schwester Margot, die im März 1945 an Typhus starben. Das Lager wurde am 15. April 1945 durch britische Truppen befreit.

Eine ursprünglich für Sonntag geplante große Gedenkfeier wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Die diesjährige Gedenkfeier soll nur in einem kleinen Rahmen stattfinden. kna