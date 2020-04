12 Corona-Tote in Seniorenheimen im Altkreis Osterode

Osterode. Die Villa Juesheide in Herzberg hat es mit insgesamt 23 Infizierten am stärksten getroffen. So ist die Lage in den vom Coronavirus betroffenen Heimen.

14 Altenheime im Landkreis Göttingen sind aktuell von Corona-Erkrankungen oder Verdachtsfällen betroffen. 13 davon allein im Altkreis Osterode (wir berichteten). Fünf Leitungsteams informieren transparent über die Lage – über den Landkreis Göttingen.

Die Villa Juesheide und das Seniorenheim Diedrich sind die am meisten betroffenen Einrichtungen, teilt Landkreissprecher Ulrich Lottmann mit. Aktuell seien 20 Bewohner und drei Beschäftigte in der Villa Juesheide in Herzberg mit dem Virus infiziert. Zudem sind neun Bewohner an den Folgen der Infektion gestorben. Bei allen Todesopfern handelt es sich um Personen mit multiplen Vorerkrankungen. Geschäftsführer Andreas Kern arbeite eng mit Krisenstab und Gesundheitsamt zusammen. Eine der Maßnahmen der Geschäftsführung: Das komplette Personal der Einrichtung sei ausgetauscht worden, um Bewohner und Beschäftigte vor Infektionen zu schützen.

Im Seniorenheim Diedrich in Scharzfeld sind aktuell 15 Bewohner und vier Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden. Die Betroffenen sind in der Einrichtung separiert untergebracht. Laut Lottmann werden sie versorgt. Ihr Gesundheitszustand werde überwacht. Zwei der erkrankten Bewohner mit schwersten Vorerkrankungen sind infolge der Infektion gestorben. Ein Bewohner habe die Infektion mit dem Virus inzwischen überstanden. Er sei genesen und gesundheitlich in guter Verfassung. Betreiber Martin Diedrich betont, das gesamte Personal leiste eine hervorragende Arbeit.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

In der Senioren-Residenz Stiemerling in Herzberg ist ein an Covid-19 erkrankter Bewohner verstorben. Der Betroffene war in der Einrichtung von den anderen Bewohnern getrennt. Er sei von Beschäftigten in Schutzausstattung versorgt und lückenlos überwacht worden, teilte Lottmann mit. Aufgrund von Vorerkrankungen sei das Opfer zu geschwächt gewesen. Er habe der Infektion nichts entgegensetzen können.

In der Residenz in Hattorf arbeiteten zwei betroffene Beschäftigte. Die erste Person sei nach Feststellung erster Symptome und noch vor Bekanntwerden des Testergebnisses aus der Tätigkeit herausgenommen worden, habe Geschäftsführer Karsten Stiemerling erläutert. Der zweite positive Befund liege seit Dienstag vor, auch diese Person sei aus der Tätigkeit herausgenommen worden. Die ambulanten Pflegedienste der Einrichtungen in Hattorf und Herzberg seien nicht betroffen. Es gebe keine personellen Verflechtungen.

Die weiteren Einrichtungen, die die Öffentlichkeit informieren, sind nur mäßig betroffen. Im Alten- und Pflegeheim Müller in Holzerode beispielsweise seien laut Lottmann zwei Beschäftigte positiv getestet worden. Davon soll ein Beschäftigter genesen aus der Quarantäne in den Dienst zurückkehren. Sämtliche Bewohner und weitere Beschäftigte seien negativ getestet worden.