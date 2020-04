Schutzanzüge sind kaum noch zu bekommen

Für die Versorgung und die Behandlung von Corona-Infizierten ist Schutzkleidung nötig. Derzeit sind aber vor allem Schutzkittel und -anzüge kaum noch zu bekommen. „Schutzkittel sind gar nicht mehr vorhanden, Schutzanzüge nur noch eingeschränkt”, sagt Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Das bestätigt auch Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). „Wir können nicht langfristig planen“, sagt Haffke. „Die Beschaffung reicht meist nur von Woche zu Woche und vielleicht noch für die nächste Woche”, sagt er.

Der Krisenstab beschäftigt sich täglich mit der Beschaffung von Material. „Unser Bestand an FFP2- und FFP3-Masken sowie an dreilagigem Mund-Nasen-Schutz reicht inzwischen für mindestens zwei Monate“, teilt Dominik Kimyon von der Stadt Göttingen mit. Für den Nachschub von Mund-Nasen-Schutz (MNS) habe man eine stabile Lieferkette aufgebaut. Hand- und Flächendesinfektionsmittel seien ebenfalls in ausreichender Menge vorhanden, „immer vorausgesetzt, die Lieferketten brechen nicht ein“, so Kimyon. Grundsätzlich verzeichne der Stab eine gute Versorgungslage, die aber immer auch von der Lieferverlässlichkeit abhänge.

Falsche Lieferung

Und die ist nicht immer gegeben: Wie Haffke erklärt, hat die KVN beispielsweise eine Lieferung von vermeintlichen FFP-3-Masken aus China erhalten, die ordentlich deklariert, verpackt und mit einem Zertifikat versehen waren. „Als wir die Ware dann auspacken wollten, mussten wir feststellen, dass es sich nur um einfache Masken handelte“, sagt er.

Sowohl Haffke als auch Lottmann und Kimyon berichten von einer deutlichen Knappheit von Schutzbekleidung wie Kitteln und Anzügen. „Der Markt für Schutzkittel ist weltweit leer gefegt“, so Kimyon. Schutzanzüge seien ebenfalls auf dem Weltmarkt schwer zu beschaffen. Die Göttinger Krisenstäbe organisieren Nachschub direkt bei den Händlern und darüber hinaus gemeinsam mit dem Land Niedersachsen.

Unübliche Wege

„Wir nutzen alle Wege, um Material zu beschaffen, übliche und unübliche“, sagt Lottmann. „Wir haben auch schon über das Intranet der Kreisverwaltung Beschäftigte aufgerufen, uns mit ihren Ideen zu unterstützen. Ein Erfolg war der Aufruf an die Bevölkerung, selbst genähte Stoffmasken zu spenden und bei den Gemeindeverwaltungen abzugeben. Die Kreativität und die Hilfsbereitschaft der Menschen sind eine tolle Erfahrung“, sagt Lottmann.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die beiden Göttinger Krisenstäbe versorgen Rettungsdienste, einige Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, vereinzelt Krankenhäuser sowie weitere Einrichtungen wie Polizei, Hebammen und soziale Einrichtungen. „Leider reichen die Kapazitäten derzeit nicht aus, um Anfragen von Apotheken, Physiotherapie-Praxen und ähnlichen Einrichtungen entsprechen zu können“, so Lottmann.

UMG hat vorgesorgt

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) habe bereits im Vorfeld der Coronakrise bei ihren Beständen an Schutzkleidung auf gutem Niveau vorgesorgt. „Das kommt uns jetzt zugute“, sagt Sprecher Stefan Weller. Die UMG beobachte den Markt weiterhin und fülle ihren Bestand an Schutzbekleidung bei verschiedenen Anbietern auf. „Die UMG hat inzwischen eine Bevorratung für mehrere Wochen“, so Weller. Das liege auch daran, dass bislang „ein beherrschbares Patientenaufkommen“ versorgt werden musste.

Lieferengpässe verzeichne er eher bei den Testungen; Chemikalien und Testkits seien bundesweit knapp bemessen. Die UMG könne zurzeit ausreichend damit arbeiten, kümmere sich aber ständig um den Nachschub.

Zu Beginn der Corona-Pandemie gingen die Verantwortlichen davon aus, dass das Schutzmaterial für etwa drei Wochen reicht. „Heute sieht es ähnlich aus, in der Tendenz haben wir etwas weniger Vorrat“, so Lottmann.