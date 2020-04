Das sagen Bürger zu den teilweise gelockerten Corona-Regeln

Bund und Länder haben sich auf verschiedene Lockerungen ab Ende April bzw. Anfang Mai geeinigt. In einigen Bereichen bleibt es vorerst jedoch beim Stillstand. Was sagen Bürger aus dem Altkreis, die in den jeweiligen Bereichen tätig sind, zu den Entscheidungen?

Grundschul-Start erst ab Klasse 4

Dass die jüngsten Grundschulklassen vorerst nicht wieder in den Unterricht starten, hält Stefanie von Bismarck-Turschner, Grundschullehrerin aus Bad Grund, für richtig. Allerdings sollte die Zwangspause ihrer Meinung nach nicht mehr allzu lange dauern: „Noch zwei Wochen länger ist das machbar und noch zu verkraften. Danach muss es aber auch für die Kleinen langsam wieder weitergehen, und wenn sie nur schichtweise unterrichtet werden.“ Sie denkt dabei einerseits an die berufstätigen Eltern, für die die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die Jüngsten eine große Entlastung wäre, andererseits aber auch an den Unterrichtsstoff, denn derzeit würden die Kinder mit Material nur für die Kernfächer versorgt. Es wäre schade, wenn die Zwangspause bis zu den Sommerferien dauern würde. Sie vertraue jedoch darauf und hofft, dass alles dafür getan werde, dass bald wieder so etwas wie Alltag möglich sein wird.

Gastronomie darf weiterhin nur liefern oder außer Haus verkaufen

Entweder liefern oder Außer-Haus-Verkauf – die Gastronomie muss weiterhin auf Sparflamme arbeiten. „Das ist schon bitter. Ich hatte gehofft, dass wenigstens Lokalitäten mit großen Räumlichkeiten oder Biergärten öffnen können unter Wahrung des Abstands, nun muss man weiter hoffen“, erklärt Gastronom Jens Rüdiger Faupel aus Bad Sachsa. Auch er selbst steigt nun tageweise in den Verkauf außer Haus ein, nachdem bislang sein Geschäft komplett geschlossen war. „Vielleicht kann Gastronomie und Tourismus noch auf den Herbst und das Weihnachtsgeschäft hoffen“, erklärt er. Noch wichtiger sei aber eines: „Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent für die Gastronomie, dann können wir einen Teil der Verluste auffangen.“

Friseure können ab 4. Mai öffnen, müssen Schutzausrüstung tragen

Dass viele Läden ab Montag wieder öffnen können, begrüßt Roxanne Wagner, Friseurin in Bad Lauterberg. Doch sie hätte sich gewünscht, dass auch Friseur-Geschäfte jetzt schon ihre Ladentüren für Kunden öffnen dürfen. Der Kontakt zu Menschen – im Angesicht zu Angesicht – sei zum Beispiel beim Haare schneiden nicht viel größer als in anderen Berufen. „Wir stehen hinter den Kunden und tragen einen Mundschutz“, verdeutlicht sie. Zudem sollen Nase-Mund-Masken verteilt werden. Es werde sich im Friseur-Salon auf das Wesentliche, wie eben Haare schneiden und vielleicht auch färben, konzentriert, beschreibt die Fachkraft. Roxanne Wagner freut sich darauf, im Mai wieder arbeiten gehen zu dürfen.

Einzelhandel kann unter Auflagen Geschäfte öffnen

„Ich bin froh, dass es wieder losgeht, wir werden Montag wieder öffnen“, erklärt F red Pahl, Inhaber des Elektrofachmarktes EP:Pahl in Herzberg. „Wir werden alle Hygiene- und Sicherheitsforderungen natürlich erfüllen, auch wenn es sicher komisch für Kunden und Verkäufer sein wird, wenn die Beratung mit Maske erfolgt.“ Dank Telefon, Onlineshop, Abholung, Lieferdienst und auch der Möglichkeit der Montage sei sein Unternehmen mit einem „blauen Auge“ durch die Schließungsphase gekommen. „Viel länger hätte diese Schließung nicht dauern dürfen.“ „Was mir fehlen wird, ist der Handschlag. Das war und ist unter Kaufleuten immer etwas besonderes und wichtiges gewesen, das Zeichen, das man sich verträgt.“ Dankbar ist er für die Treue der Kunden, die sogar Kuchen gebracht oder Briefe geschrieben hätten.

Nur Notbetreuung: Kitas bleiben bis auf weiteres geschlossen

Für Eltern von kleinen Kindern, die in Kitas betreut werden, gibt es vorerst keine Änderung: Die Einrichtungen bleiben geschlossen, es wird aktuell aber über eine Ausweitung der Notbetreuung nachgedacht. „Die Belastung für die Eltern ist enorm“, weiß Monika Koch, stellvertretende Leiterin des Herzberger Mahnte-Kindergartens. Gleichwohl hätten dort alle Eltern verständnisvoll auf die angeordnete Schließung reagiert. „Kleine Kinder sind durchaus in der Lage, sich auf so eine neue Situation einzustellen. Aber je länger es dauert, desto schwieriger“, sagt Koch. Sie persönlich hält es aber im Sinne des Allgemeinwohls für sinnvoll, dass die Kitas noch weiter geschlossen bleiben: Abstandsregeln einzuhalten, sei mit 25 Kindern kaum möglich, genauso wenig Mundschutzmasken zu tragen. Darauf verzichten bislang auch die Erzieherinnen: „Damit ist es schwer, den Kleinen etwas zu vermitteln.“ Der Mahnte-Kiga hat eine Notgruppe mit aktuell fünf Kindern.