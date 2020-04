Wie geht es weiter mit der Pandemie? Experte im Interview

Mehr Tests, ein geringerer Anstieg der Infizierten, der Einstieg in den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen: Wie geht es weiter mit der Pandemie? Diese Fragen beantwortet Prof. Helmut Eiffert, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, im Interview mit Britta Bielefeld. Der langjährige Universitätsprofessor arbeitet heute im Labor wagnerstibbe, Amedes Göttingen.

Vor drei und vor sechs Wochen haben wir über die Corona-Pandemie gesprochen. Was beschäftigt Sie als Wissenschaftler derzeit?

So langsam kehrt ein wenig Routine in den Corona-Alltag ein. Das war ja vorher nicht der Fall. Mittlerweile haben wir beispielsweise viel Erfahrung mit den Tests. Wir verarbeiten immer noch bis zu 1.000 Corona-Tests täglich, knapp 600 Menschen im Landkreis Göttingen wurden bislang positiv auf eine Infektion mit Covid-19 getestet. Wobei man immer im Hinterkopf haben sollte, dass ein negatives Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme ist. Am nächsten Tag kann das Ergebnis schon anders aussehen, wenn dann eine akute Infektion vorliegt.

Seit drei Wochen werden ja auch die neuen Antikörper-Tests veranlasst. Sie zeigen doch an, ob jemand Corona bereits durchgemacht hat.

Das ist richtig. Wir machen jetzt Erfahrungen mit verschiedenen Tests von verschiedenen Herstellern, um eine mögliche Fehleranfälligkeit präzise zu beurteilen. Ein Beispiel: Es sind in Deutschland ja nicht nur Covid-19, sondern auch andere Corona-Viren unterwegs. Das ist ziemlich normal. Eine Infektion damit verursacht in der Regel einen einfachen Infekt mit Husten. Die Antikörper allerdings sind die des Covid-19 sehr ähnlich, manchmal kann ein Corona-Test sie nicht unterscheiden. Bislang gelten nur zwei Prozent der Bevölkerung als Covid-19-Antikörper-positiv.

Die Politik fordert deutlich mehr Tests, ist das sinnvoll?

Ja, das ist es. Allein schon deshalb, weil man Infizierte in der Regel damit erkennt und isolieren kann. Das Problem ist nur, dass die Testkits und auch die Chemikalien, die wir für die Tests benötigen, wegen der Nachfrage immer noch schwer zu bekommen sind. In Deutschland werden kaum Tests produziert, einer der größten Hersteller sitzt in der Schweiz. Größere Bestände sind in den USA gelagert, dürfen aber nicht ausgeführt werden.

Die Zahl der Infizierten nimmt langsamer zu, die der Genesenen steigt. Deutschland hat gut reagiert, oder?

Es sieht so aus, als hätte der Mix aus vielen Maßnahmen zu der Verlangsamung geführt. Welcher Faktor besonders wirkungsvoll war, das wissen wir erst im Nachhinein. Abstand halten, Hände waschen, das ist und bleibt das A-und-O. Vor drei Wochen hatten wir zudem den Gipfel der Influenza-Saison, diese Infektionen gehen seitdem stark zurück. Das kennen wir von der saisonalen Grippe. Ob auch Covid-19 saisonal zurückgeht, das wissen wir nicht – ich glaube aber, es könnte so sein.

Kann das Coronavirus sie immer noch überraschen?

In der Tat war ich überrascht, als ich die Ergebnisse aus Heinsberg erfuhr. Dass das Virus bei einem Teil der Infizierten den Geruchs- und Geschmackssinn lahmgelegt, war zuvor nicht bekannt. Möglicherweise hat es also einen Einfluss auf die Nerven. Das ist etwas Neues in der Welt der Coronaviren.

Die Diskussion über den Exit ist im vollen Gange. Halten Sie die aktuellen Lockerungen, wie die Öffnung kleinerer Läden für sinnvoll?

Ich halte kleine, schrittweise Lockerungen auf jeden Fall für sinnvoll. Es hat keine exponentielle Verbreitung – wie wir es befürchtet hatten – stattgefunden. Erst im Exit werden wir sehen, welche Parameter die wichtigsten und wirkungsvollen sind. Letztlich muss die Politik über den Ausstieg entscheiden, die Wissenschaft liefert nur die Fakten-Grundlage. Wenn sich herausstellt, dass die Zahlen wieder nach oben schnellen, muss die Politik eben auch den Mut haben, die Lockerungen wieder aufzuheben, das muss sie aushalten. Der Ausstieg muss flexibel bleiben.

