Klimaprotest in Corona-Zeiten: Fridays for Future mit Livestream

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will ihren Protest trotz der Corona-Einschränkungen am Freitag, 24. April, fortsetzen.

In Hannover sind Unterstützer aufgerufen, von 10 bis 14 Uhr am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus Plakate abzulegen. Zudem soll es zusammen mit Musikern einen Livestream sowie Statements auf den Social-Media-Kanälen der Bewegung geben, wie Fridays for Future Hannover am Dienstag mitteilte.

„Während das Coronavirus das ganze Land lahmlegt, machen wir das, was wir am besten können: Wir verlegen unseren Protest ins Netz“, sagte Aktivist Simon Braun. Die Aktionen sind Teil des fünften globalen Klimastreiks von Fridays for Future.

Braunschweiger „FFF“-Aktivisten beteiligen sich an Schilder-Aktion und bundesweitem Stream

Auch Fridays for Future Braunschweig will am Freitag unter dem Motto „Laut sein, ohne auf die Straßen zu gehen? Na klar!“ die Proteste fortsetzen . Dazu ist unter anderem eine große Demoschilder-Aktion in Berlin geplant, zudem wollen sich die Braunschweiger Aktivisten an einer bundesweiten Livestream-Aktion beteiligen. dpa/cos

