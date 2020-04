Gesundheitsamt prüft Klinik Herzberg, 15 Polizisten im Einsatz

Herzberg. Am Dienstag kontrollierten die Behörden unangekündigt das Helios-Krankenhaus in Herzberg. Auch die Polizei war vor Ort. Worum es ging.

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen sowie ein Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes prüften am Dienstag die Helios-Klinik Herzberg/Osterode. Grund der Kontrolle ist die Häufung von Corona-Fällen im Altkreis Osterode, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen speziell in Herzberg und Ortsteilen sowie in Hattorf als auch im Herzberger Krankenhaus selbst.

„Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden“, sagte Pressesprecher Ulrich Lottmann in einer Stellungnahme. „Die Klinik erfüllt eine wichtige Funktion bei der Gesundheitsversorgung im Südharz.“ Gegenstand der Prüfung war demnach die Einhaltung der Verfügungen des Gesundheitsamtes, unter anderem zur Trennung von Covid-19-Patienten und Nicht-Infizierten. Die noch ausstehenden Ergebnisse der Prüfung unterlägen dem Datenschutz.

Landrat Bernhard Reuter hatte in der Vorwoche das Sozialministerium des Landes eingeschaltet und um eine Prüfung gebeten. Der Landkreis wolle Antworten auf die Fragen erhalten, die die Verwaltung der Helios-Klinik gestellt habe, sagte Lottmann.

Unangekündigte Begehung

Zu der Prüfung nahm Johannes Richter, Klinikgeschäftsführer, wie folgt Stellung:

„Wir können bestätigen, dass Vertreter des Gesundheitsamtes Göttingen und des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes gestern zu einer unangekündigten Begehung in der Helios Klinik Herzberg/Osterode waren. Der Begehung gemäß Infektionsschutzgesetzes, zu der die Gesundheitsämter ermächtigt sind, haben wir selbstverständlich zugestimmt und den Amtsvertretern unsere Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen in den verschiedenen Bereichen gezeigt und erläutert. Ein Ergebnisprotokoll der Begehung liegt uns noch nicht vor. Es ist allerdings bei Begehungen, die regelmäßig an allen Krankenhäusern stattfinden, üblich, für echte Mängel sofortige Auflagen zu bekommen. Derartige ad-hoc-Maßnahmen wurden gestern vom Gesundheitsamt nicht kommuniziert.“

Irritiert über Polizeieinsatz

Weiterhin heißt es in der Stellungnahme: „Irritiert waren wir allerdings über die Polizeipräsenz und die Annahme, wir könnten den Behörden den Zutritt verweigern: Zu unserem Erstaunen nahmen an der Begehung der hochsensiblen Covid-Bereiche nicht nur Mitarbeiter der Gesundheitsämter, sondern auch ein Polizist teil. Während der unangekündigten Begehung wurden an allen Eingängen der Klinik ein- und ausgehende Personen von Polizisten in Zivil befragt und die Personalien aufgenommen. Die Gründe für dieses insgesamt sehr ungewöhnliche Vorgehen wurden uns bislang nicht mitgeteilt. Es hat bei uns, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Patientinnen und Patienten zu Befremden geführt, denn die Helios Klinik Herzberg/Osterode hat aus unserer Sicht keinen Anlass für dieses Vorgehen gegeben. Noch Anfang März erfolgte eine Begehung des Gesundheitsamts kooperativ und ohne jegliche Zwischenfälle.“

15 Polizisten im Einsatz

Bei der Kontrolle am gestrigen Dienstag waren auch zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz. Wie Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen heute auf unsere Nachfrage bestätigte, haben etwa 15 Beamte der Bereitschaftspolizei Göttingen Amtshilfe geleistet, indem sie unter anderem die Zu- und Ausgänge der Klinik kontrollierten und Personalien aufnahmen. „Dabei gab es keine Vorfälle“, sagte Kaatz.

Geschäftsführer Richter sagte weiter: „Auch weiterhin stehen wir mit dem Gesundheitsamt im ständigen Austausch zu den durch die Helios Klinik Herzberg/Osterode ergriffenen Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen in den verschiedenen Bereichen, die durch die Klinik frühzeitig und in Teilen über die aktuellen Empfehlungen des RKI hinaus ergriffen wurden. Die Anfrage des Sozialministeriums, die wir am Gründonnerstag erhalten haben, haben wir umgehend und mit allen geforderten Unterlagen und Informationen am Karfreitag beantwortet, bislang sind keine Rückfragen bei uns eingegangen.“

Das Gesundheitsamt wird die Helios-Klinik weiter begleiten und beispielsweise bei Hygienemaßnahmen und der Umsetzung der Verfügungen beraten.

