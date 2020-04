A2 Richtung Berlin nach Brand von Lkw-Anhänger gesperrt

Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers ist die Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz in Richtung Berlin gesperrt worden (Symbolbild).

Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers ist die Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz in Richtung Berlin gesperrt worden. Der Verkehr könne aber über die Parallelspur in dem Kreuz geleitet werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) am Mittwoch. Er rechne damit, dass der Belag auf mindestens zwei Fahrsteifen erneuert werden müsse. Zunächst war unklar, wann der Verkehr wieder fließen würde. Ein Ende der Beeinträchtigungen sei zunächst nicht absehbar gewesen.

Unfall auf der A2: Fahrer blieb unverletzt

In der Nacht hatte ein Anhänger eines Lasters Feuer gefangen. Dieser hatte Pappe geladen, die sich brennend über die Autobahn verteilte. Nach einem Bericht der Feuerwehr blieb der 49-jährige Fahrer unverletzt. Er hatte zuvor die Zugmaschine vom brennenden Anhänger noch abkoppeln können. Es werde von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar

Durch die Umleitung lief der Verkehr für Autofahrer am Mittag bereits wieder nahezu störungsfrei. Für Lastwagen staute es sich laut Verkehrsmanagementzentrale auf bis zu sechs Kilometern. Die Höhe des Sachschadens ließ sich zunächst nicht beziffern. dpa