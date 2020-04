Landkreis sucht weiterhin freiwillige Pflegekräfte

Göttingen. Die Helfer sollen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen das Personal unterstützen und Ausfälle in den Heimen kompensieren.

Der Landkreis Göttingen sucht weiterhin freiwillige Helfer, die in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen der Region unterstützen können. Darauf macht die Kreisverwaltung aufmerksam und ruft erneut auf, sich zu melden.

Beschäftigte im Gesundheitswesen haben eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Unter anderem Pflegekräfte in Senioreneinrichtungen, Heimen und ambulanten Pflegediensten tragen große Verantwortung, die vom Coronavirus besonders bedrohten Risikogruppen zu versorgen und zu schützen. Ihr Einsatz am und für den Menschen ist lebenswichtig.

Der Stab SAE Covid-19 des Landkreises hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, von Covid-19-Fällen betroffene Heimen und Pflegeeinrichtungen im Landkreis zu unterstützen und beim Ausfall von Pflegepersonal möglichst Ersatzkräfte zu vermitteln. Der Stab ruft deswegen qualifizierte Personen auf, sich freiwillig beim Landkreis Göttingen zu melden. Sie sollen helfen, die Versorgung der Menschen in den Einrichtungen oder die Betreuung zu Hause zu sichern. „Viele Bürger in unserem Landkreis leisten im Augenblick Außergewöhnliches“, so Marlies Dornieden, Leiterin des Stabes SAE Covid-19. „Dennoch erleben wir in dieser Zeit, wie verletzlich Senioreneinrichtungen und Pflegedienste sind. Der Landkreis Göttingen unternimmt derzeit jede Anstrengung, Einrichtungen zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Der Appell bleibt aber weiterhin: Wenn Sie in den Senioreneinrichtungen und Pflegediensten helfen können und helfen wollen – melden sie sich! Jede Unterstützung wird benötigt.“

Gesucht werden examinierte Pflegefachkräfte für Kranken und Altenpflege, Pflegehelfer, Pflegeassistenten und medizinische Fachangestellte. Erforderlich ist die Bereitschaft, ambulant oder stationär in der Pflege tätig zu sein. Idealerweise sind Freiwillige bereit und in der Lage, verschiedene Einsatzzeiten abzudecken (Früh-, Spät-, Nacht- oder Wochenenddienst). Freiwillige können sich beim Senioren- und Pflegestützpunkt, E-Mail senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de oder Telefon 05522/960-4200 melden.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort