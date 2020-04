Seit gut zwei Wochen gilt der Corona-Bußgeldkatalog in Niedersachsen. Die Behörden mussten bisher kein einziges Verfahren einleiten. Das sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs in Niedersachsen, Heiger Scholz, unserer Zeitung.

Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium lobte die große Bereitschaft in der Bevölkerung, andere zu schützen. Das gelte besonders für die jüngeren Niedersachsen. „Diese nehmen sich in ihren Aktivitäten stark zurück, damit die eigenen Großeltern nicht sterben. Das ist ein riesiger Akt der Solidarität!“, sagte Scholz.

Der Corona-Krisenmanager wies auch auf eigene Mitarbeiter im Ministerium und auf die Mitarbeiter in Behörden hin – besonders in den Gesundheitsämtern. Dort werde geschuftet „wie die Ackergäule“.

Scholz stellte Lockerungen in Aussicht. Das könnte für Freizeit- und Freiluftaktivitäten gelten, für Gottesdienste und für die Nutzung von Ferienwohnungen. „Wir können lockern, wenn wir sehen, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen. Das wissen wir aber erst in einer Woche“, sagte Scholz.

Er zeigte sich verärgert darüber, dass einige Länder bei der Maskenpflicht vorgeprescht sind – und Niedersachsen wie ein Getriebener wirkte. „Die Einigung zwischen der Kanzlerin und den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat keine 24 Stunden gehalten. Da frage ich schon, ob es der Zeitaufwand wert war“, so Scholz zur Telefonkonferenz der vergangenen Woche. „Wir haben in Niedersachsen versucht, eine möglichst große Übereinstimmung zum Verabredeten zu halten. Wir waren einer der letzten, der zu seinem Wort stand.“

Bis Donnerstagmittag meldete die Landesregierung 9.599 Corona-Fälle. 363 der Erkrankten starben. Genesen sind in Niedersachsen 6.371 Patienten. Das entspricht einem Anteil von 66,4 Prozent. In niedersächsischen Krankenhäusern werden derzeit 891 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt. 206 davon liegen auf Intensivstationen, 135 davon werden künstlich beatmet.

Kanzlerin: Manche Länder lockern Regeln zu forsch

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Bürger am Donnerstag zum Durchhalten in der Corona-Krise auf und übte deutliche Kritik am Kurs einzelner Länder bei der Lockerung der Auflagen. Sie sagte im Bundestag in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Krise, die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse der vergangenen Woche wirke auf sie „in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch“. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht. Merkel betonte, sie trage die Lockerungsbeschlüsse von Bund und Ländern aus voller Überzeugung mit. Sie achte die Hoheit der Länder. „Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen.“

Die große Koalition will soziale Härten abfedern und Betrieben die Existenz sichern. In der Nacht zum Donnerstag einigte sich der Koalitionsausschuss darauf, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, um für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert. Die in der Krise stark belasteten Gastronomiebetriebe bekommen Steuererleichterungen. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird vom 1. Juli für ein Jahr auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent gesenkt. Um Schulen und Schüler beim digitalen Unterricht zu Hause zu unterstützen, will der Bund 500 Millionen Euro bereitstellen.

Corona-Sondersitzung im Landtag in Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich im Landtag „persönlich tief erleichtert“ über die bisherigen Erfolge im Kampf gegen das Corona-Virus. „Die Gefahr ist noch nicht vorbei“, warnte Weil aber bei der Sondersitzung des Parlaments. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner sagte, Niedersachsen brauche eigene Strategien und mehr politische Kontrolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Birkner sprach von einer „Eierei“ bei der Maskenpflicht.

Das Tragen eines „Mund-Nase-Schutzes“ während des Unterrichts sei nach derzeitigem Stand nicht erforderlich, erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) im Landtag zum nun vorliegenden „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“. Bei der Schülerbeförderung gelte jedoch ab Montag die allgemeine Verpflichtung einer Mund-Nase-Bedeckung. Diese Pflicht zu „Alltagsmasken“ hatte diese Landesregierung am Mittwoch für den ÖPNV und beim Einkaufen angekündigt. Zulässig sind auch Schal und Tücher.

„Mit dem Rahmenhygieneplan geben wir den Schulleitungen ein praxistaugliches Werkzeug beim schrittweisen Wiederhochfahren an die Hand“, sagte Tonne unserer Zeitung. Zentrale Elemente des Plans sind Abstand und Händewaschen. Umarmungen, Händeschütteln oder auch „Ghetto-Faust“ sind untersagt. Vor Schultoiletten sind zeitweise Eingangskontrollen vorzusehen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) stellte einen „Fahrplan“ für Gastronomie und Tourismus in Aussicht.

Eine Million Masken für Braunschweig

Mit Blick auf die ab Samstag in Braunschweig geltende Maskenpflicht haben die Stadt und das Städtische Klinikum eine Million Einmal-Alltagsmasken organisiert. Diese sollen ab heute im Laufe des Tages oder ab morgen an verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich sein. Wie die Stadt außerdem mitteilt, sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr von der Maskenpflicht ausgenommen, und ebenso Menschen mit bestimmten Atemwegserkrankungen. Die Maskenpflicht gilt in Bussen und Bahnen, in Taxis, Geschäften und auf Wochenmärkten.