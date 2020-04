Schule 2020: Eine Hälfte lernt vor Ort, die andere virtuell

Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen: die Klassenzimmer sind verkleinert, die Namen der Schüler auf festen Plätzen markiert. Auch sind überall Hinweisschilder aufgestellt, mit Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie den neuen Routen, wie beispielsweise zum Sekretariat kommt – und von dort wieder weg. Die letzten Tage hat das Team der Oberschule Bad Sachsa intensiv genutzt, um die Lehranstalt auf den am 27. April wieder beginnenden Unterricht bestens vorzubereiten.

„Wir starten wie über mit den Abschlussklassen, allerdings in Schichten“, erklärt Schulleiter Thomas Koch im Gespräch mit unserer Zeitung. Konkret bedeutet dies: maximal zehn Schüler sind pro Klasse vor Ort, der Rest an dem jeweiligen Tag im Homeschooling – und das eben in stetem Wechsel. Denn auch wenn der Unterricht zu Hause in den vergangenen Wochen gut funktioniert habe, es sei für die Schüler wie auch die Lehrer einfacher und besser wenn man sich wieder direkt sehe. „Virtueller Unterricht dauert einfach länger“, beschreibt Thomas Koch die Erkenntnisse die sein Kollegium und er in den vergangenen Wochen, in denen die Schule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen war, gewonnen haben.

Lehrerin Christina Jung erklärt beispielsweise, dass die Kommunikation mit den Schülern in den virtuellen Klassenräumen, die man auf der schulinternen Nutzeroberfläche geschaffen hat, gut funktionieren. Schwierig sei es aber, Schülern konkrete Fragen zu Aufgaben zu beantworten, wenn sie auch Beispiele oder ähnliches nicht ohne individuelle Erklärungen verstünden.

Am Sekretariat wurde eine Plexiglasscheibe aufgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Ihre Kollegin Mara Stricker erklärt, dass ihre 5. Klasse mit der Arbeit in der Plattform Lo-net sehr gut zurechtkomme. Anmeldungen und das Herunterladen von Dateien funktioniere sehr gut. Allerdings gebe es von den Klassen wenig Nachfragen zu den gestellten Aufgaben und auch die Kontrolle des Lernfortschritts sei schwierig. „Daher befürchte ich große Wissensunterschiede, wenn die Schule wieder anfängt.“ Ein steht für sie aber auch fest: „Die Kommunikation im Kollegium ist online effizienter und macht Spaß.“

Dies bestätigt auch Schulsozialarbeiterin Saskia Macke. „Neuerungen werden immer schnell online zur Verfügung gestellt, das gesamte Kollegium ist immer auf dem neuesten Stand und auch die Kommunikation verläuft gut.“ Für die Schülerinnen und Schüler war und ist sie auch weiterhin bei Anliegen, Problemen und Fragen über das Diensthandy und per E-Mail erreichbar, „was auch vereinzelt in Anspruch genommen wird“.

Dass dank der guten technischen Ausstattung der Oberschule bei Servern, Programmen und auch dem technischem Verständnis des Kollegiums der Schritt hin zum Homeschooling unproblematisch verlaufen sei, ist für Rektor Thomas Koch schnell erklärt. „Seit 15 Jahren setzten wir hier in Bad Sachsa auf virtuelle Möglichkeiten, alles ist daraufhin ausgebaut.“ Die Schwachstelle sieht er eher darin, wie die technischen Ausstattungen der Schülerinnen und Schüler bei ihnen zu Hause sind. Aber auch hier hat der Schulleiter eine klare Vorstellung: „Bereits vor der Corona-Pandemie war dem Kollegium klar, dass virtuelles Lernen die Zukunft ist, die wir gestalten müssen.“ Aus diesem plane man bereits für alle Schüler einheitliche Tablets anzuschaffen. Aber auch wer aktuell nicht die technischen Voraussetzungen im eigenen Heim habe, müsse sch Sorgen machen. „Wir stellen auch Pakete mit den Unterrichtsmaterialien ganz konventionell zusammen, die wir entweder per Post verschicken oder aber die Schüler bzw. Eltern abholen können.“

Ebenfalls gut funktioniert habe die Notbetreuung von den Jugendlichen, die man auch aufgrund der Vorgaben des Landes Niedersachsen noch bis Mitte Juli aufrechterhalten werde. „Wir merken auch, dass die Anmeldungen für die Zeit ab dem 5. Mai aktuell zunehmen.“

Wichtig ist Thomas Koch auch, dass nicht nur die Schüler und Lehrer virtuell gut versorgt wurden, sondern auch die Eltern der Jugendlichen. Gerade über die Homepage schaffe man es, die notwendigen Informationen schnell und gezielt weiterzugeben.

Traurig stimmt ihn hingegen, dass bis in den Sommer hinein, alle schulischen Veranstaltungen abgesagt werden mussten. „Keine Klassenfahrten, keine Abschlussbälle und selbst die Frage ob und wenn wie man eine Entlassfeier begehen kann, ist aktuell noch nicht geklärt.“ Das sei wirklich schade, der Abschlussjahrgang 2020 auch dadurch ein besonderer.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Info: Anmeldung

Die Anmeldungen für die zukünftigen 5. Klassen in der Oberschule Bad Sachsa können a 11. Mai von 8 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr und am 12. Mai von 8 bis 13 Uhr vorgenommen werden.

Zur Anmeldung sind das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mitzubringen. Die weiteren Unterlagen sind auf www.obs-bad-sachsa.de zu finden.