Städte bieten Alternativen zu geschlossenen Spielplätzen

In Braunschweig und Wolfsburg könen Familien nun Plätze für einen begrenzten Zeitraum buchen (Symbolbild).

Hannover. Die Öffnung von Spielplätzen bleibt zunächst weiter verboten. In einigen Niedersächsischen Städten gibt es nun Entlastungen für Eltern und Kinder.

Angesichts der weiterhin geschlossenen Spielplätze in Niedersachsen haben einige Städte Alternativen ins Leben gerufen. Mit dem Angebot wolle man Kindern und Eltern eine Art Flucht aus dem Alltag ermöglichen, hieß es bei den Stadtsprechern. Nach Lüneburg können Familien seit wenigen Tagen auch in Braunschweig und Wolfsburg Plätze für einen begrenzten Zeitraum buchen.

Kinder fehlen soziale Kontakte

„Das war eine richtige Entscheidung, die Möglichkeit wurde von Anfang an gut und dankbar angenommen“, sagte Lüneburgs Stadtsprecherin Suzanne Moenck auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot richte sich vor allem an Familien, die keinen Zugang zu einem Garten und zu Spielmöglichkeiten im Freien haben.

Kindern fehlten wichtige soziale Kontakte und die nötige Umgebung, um sich körperlich austoben zu können, hieß es aus Wolfsburg.

Öffnung der Spielplätze weiter verboten

Hoffnung auf ein baldiges Ende der Belastung für Familien ist derzeit nicht in Sicht. „Eine Öffnung von öffentlichen Spielplätzen ist von der Verordnung nicht gedeckt und bleibt zunächst weiter verboten“, sagte Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums in Hannover. In der aktuellen Corona-Verordnung des Landes heißt es weiterhin, dass alle Spielplätze einschließlich Indoor-Plätzen geschlossen sind. dpa

