Lob und Kritik für Niedersachsens Vorpreschen bei Lockerungen

Der niedersächsische Fahrplan für Lockerungen der Corona-Regeln stößt auf ein geteiltes Echo. Während die Wirtschaft mit Erleichterung auf die angekündigten Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie reagierte, kamen aus der Politik auch kritische Stimmen. Mit dem Plan verlasse die Landesregierung ihren Kurs für ein möglichst abgestimmtes Handeln aller Bundesländer, kritisierte die Grüne.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Grüne zu Corona-Lockerungen: Zeit des Regierens im Alleingang müsse endlich vorbei sein

Es fehlten zudem nachvollziehbare Kriterien. Die Partei erneuerte ihre Forderung, dass ein solches Konzept nicht nur mit der Kanzlerin und den anderen Ländern, sondern auch mit den Landtagsfraktionen beraten werden müsse. „Die Zeit des Regierens im Alleingang muss nun endlich vorbei sein“, forderte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg.

Mit dem Fünf-Stufen-Plan will die Niedersachsen den Weg in eine „neue Normalität“ in der Corona-Krise ebnen, wie Ministerpräsident Stephan Weil sagte. Nachdem der SPD-Politiker mehrfach das Vorpreschen anderer Länder mit Lockerungen kritisiert hatte, geht Niedersachsen damit vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch selbst in die Offensive. Endgültig beschließen will das Land den Plan jedoch erst danach.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Lob kam von der Industrie- und Handelskammer

Schleswig-Holsteins SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner kritisierte das Verhalten. Der Wettbewerb einzelner Länderchefs um die früheste Ankündigung, den härtesten Kurs oder die weitreichendste Lockerung erschwere die Akzeptanz der Regelungen enorm, sagte er der Tageszeitung „Welt“ (Dienstag). Die Strategie zur Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens müsse zwischen Bund und Ländern möglichst einheitlich geregelt werden.

Lob kam von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK): „Mit seinem ,Fünf-Stufen-Plan’ hat Stephan Weil die richtigen Weichen für unsere Zukunft gestellt. Das begrüßen wir sehr“, sagte der IHK-Präsident Bernhard Brons. Er verwies auf ein Impulspapier des Landesverbands der niedersächsischen IHKs und ein ergänzendes Tourismuspapier mit Vorschlägen für einen Ausstieg aus dem „Lockdown“. Brons: „Nahezu alle unsere Vorschläge konnten wir in dem Plan des Landes wiederfinden.“

Restaurants, Gaststätten und Cafés sollen wieder öffnen

Nach dem Stufenplan sollen vom kommenden Montag (11. Mai) an Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wieder öffnen. Dabei gilt eine Reservierungspflicht. Auch Ferienhäuser und -wohnungen sowie Campingplätze sollen von dem Datum an mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent belegt werden können. dpa

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen