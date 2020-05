Wiedersehen mit Elefant und Giraffe – Viele Zoos sind geöffnet

Große Freude und Erleichterung in den niedersächsischen Zoos: Viele Tierparks haben am Mittwoch die erste Chance zur Wiedereröffnung genutzt. Nach der coronabedingten mehrwöchigen Schließung setzten Betreiber schnell die neuen Maßnahmen für Abstands- und Hygieneregeln um und durften sich über dankbare Gäste freuen. Ein Überblick.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Hannover

„Wir haben heute Morgen schon sehr viele fröhliche Gesichter von Kindern gesehen“, sagte Yvonne Riedelt vom Zoo in Hannover. Der Neustart sei für viele Besucher auch emotional. „Bei unseren Stammgästen habe ich die eine oder andere Träne entdeckt“, sagte Riedelt.

Nachdem klar war, dass der Zoo wieder öffnet, gab es ihren Angaben nach im Netz einen Ansturm auf die Reservierungsmöglichkeiten. „Gestern Abend ist unser Server abgeschmiert“, sagte Riedelt. Tagestickets sind für den Zoo nur im Internet erhältlich. Auch wer eine Jahreskarte hat, muss vorher online ein bestimmtes Besuchszeitfenster buchen. Am ersten Tag sollten höchstens 2000 Besucher eingelassen und die Kapazität angepasst werden, wenn sich alles eingespielt habe.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Osnabrück

Bis zum Mittag hatten 400 Gäste den Eingang zum Zoo in Osnabrück passiert. „Das ist vergleichbar mit der Frequenz an einem Ferientag mit etwas schlechterem Wetter“, sagte eine Sprecherin des Tierparks. Mit den notwendigen Einschränkungen laufe es aber schon sehr gut. Auf Tierfütterungen werde beispielsweise noch verzichtet. Auch der Zoo Osnabrück empfiehlt den Kauf von Tickets im Internet.

Braunschweig

Große Erleichterung verspürte auch der Kurator des Braunschweiger Zoos, Peter Wilhelm. „Nach mehr als sieben Wochen Schließung war das schon ein komisches und seltsames Gefühl“, sagte er. Befürchtungen, dass sich zu viele Menschen am Eingang sammeln, hätten sich am Morgen nicht bestätigt. Etwas mehr als 150 Gäste nutzten die erste Gelegenheit zum Zoo-Besuch. Den Familien mit Kindern sei die Freude deutlich anzusehen, dass auch die Spielplätze geöffnet sind, berichtete Wilhelm.

Lehre

Auch am Tierpark Essehof gab es am Morgen Andrang. „Wir hatten gleich morgens zur Eröffnung eine kleine Schlange“, sagte Julia Germer für den kleinen Zoo in der Gemeinde Lehre (Kreis Helmstedt). Die Freude über die Eröffnung sei im Team und bei den Besuchern deutlich spürbar gewesen. Vorerst gilt eine Zugangsbegrenzung auf 1000 Besucher. Auf dem weitläufigen Gelände sei das aber kein Problem, sagte Germer. Das Telefon steht ihr zufolge nicht still, weil sich die Gäste vorab informieren wollen, was bei einem Besuch zu beachten ist.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Wingst

„Hier sind alle einfach nur glücklich“, sagte Petra Luttkau vom Besucherservice im Zoo in der Wingst im Landkreis Cuxhaven. Bis zum führen Nachmittag seien schon mehr als 80 Besucher gekommen. „Zum Wochenende rechnen wir dann mit größerem Andrang“, sagte Luttkau. Der Start mit einigen Wegen als Einbahnstraße sei sehr schon sehr angenehm verlaufen.

Zoo am Meer

Der Zoo am Meer in Bremerhaven öffnet am Freitag wieder. Erstmals können dann Besucher die beiden Eisbärmädchen Anna und Elsa sehen. Eisbärin Valeska hatte die Zwillinge im Dezember 2019 zur Welt gebracht, anschließend kümmerte sie sich hinter den Kulissen des Zoos um den Nachwuchs. Als die beiden Jungtiere schließlich fit genug waren für ihren ersten Aufenthalt im Außengehege, hatte der Zoo bereits wegen der Corona-Krise geschlossen. Der Eintritt wird Besuchern nur mit vorheriger Online-Anmeldung gewährt, wie Zoo-Direktorin Heike Kück mitteilte.

Das Goldene Herz- 30.000 Euro für Tiere in der Region

Serengeti-Park Hodenhagen

Der Serengeti Park Hodenhagen im Heidekreis folgt am Samstag. „Wir sind sehr erleichtert, dass wir dann wieder Gäste begrüßen dürfen“, sagte Sprecherin Asta Knoth. Zunächst ist dort die Fahrt durch die Serengeti-Safari mit dem eigenen Auto möglich.