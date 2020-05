Lokal in Torfhaus im Harz in Brand geraten – Millionenschaden

Feuerwehrleute bekämpfen am Sonntagmittag einen Brand in Torfhaus. In dem Touristenort im Oberharz war ein großes Ausflugslokal in Brand geraten, einen Tag vor der unter Auflagen genehmigten Wiedereröffnung. Die Polizei in Goslar bezifferte den Sachschaden in einer ersten Schätzung auf 2,5 bis 3 Millionen Euro.