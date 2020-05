Tonne: Niedersachsen erwägt schnellere Lockerungen für Kitas

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) spricht während einer Pressekonferenz zum ·Niedersächsischen Weg· in Zeiten des Coronavirus. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, dass das Bundesland eine schnellere Rückkehr von Kindern in Kitas als bislang geplant erwägt. (Archivbild)

Hannover. Kehren Kinder in Niedersachsen doch schneller in Kindergärten zurück, als bisher vom Land geplant? Kultusminister Tonne nennt die Voraussetzungen.

Niedersachsen erwägt nach Worten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine schnellere Rückkehr von Kindern in die Kindergärten als bisher geplant. „Bei einer weiteren Stabilisierung des Infektionsgeschehens kann ich mir gut vorstellen, die Notbetreuung auf mehr als 50 Prozent der Regelgruppengröße weiter hochzufahren oder auch die Einrichtungen mit einem reduzierten Betreuungsangebot frühzeitig wieder zu öffnen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Mittwoch.

Beflügelt werden die Pläne durch die Ankündigung von Baden-Württemberg, die Kitas dort spätestens Ende Juni wieder vollständig zu öffnen.

Tonne: „Eltern schnellstmöglich entlasten“

Tonne sagte, er wolle in den nächsten Tagen mit den Kita-Trägern über Details besprechen. „Wir möchten die Eltern schnellstmöglich bei der Betreuung entlasten und möglichst vielen Kindern regelmäßiges Spielen und Kontakt mit anderen Kindern ermöglichen“, sagte er.

Bisher ist in Niedersachsen vorgesehen, dass die Notbetreuungsgruppen maximal auf die Hälfte der Größen im Regelbetrieb ansteigen dürfen. Das sind 8 Kinder in Krippengruppen, 15 in Kindergartengruppen und 10 im Hort. Der reguläre Betrieb mit vollen Gruppengrößen soll eigentlich erst im neuen Kita-Jahr wieder beginnen. /dpa

