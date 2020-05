Mohn an einem Feld in der Region Hannover, als im Hintergrund ein Fahrradfahrer vorbei radelt.

Hannover. Meteorologen erwarten für Donnerstag und Freitag viel Sonnenschein in Niedersachsen. Die Temperaturen erreichen vielerorts 20 Grad.

Wetter-Aussichten: Viel Sonne und kaum Wolken in Niedersachsen

Das Wetter vor den Pfingstfeiertagen zeigt sich in Niedersachsen von seiner sonnigen Seite. Am meisten Sonne bekommt die Region Richtung Ems ab, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. Ein paar Wolken kann es über der Osthälfte Niedersachsens geben.

Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Auf den ostfriesischen Inseln kann es mit 14 bis 15 Grad etwas kühler werden.

Viel Sonne tagsüber, aber frische Nächte in Niedersachsen

Die Nacht zum Freitag bleibt zunächst klar, später kann es zu Nebelfeldern kommen. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 7 Grad, in Bodennähe kann es vereinzelt vor allem in der Lüneburger Heide und dem Emsland zu leichtem Frost bei -1 Grad kommen.

Für den Freitag erwarten die Meteorologen des DWD erneut viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad im Binnenland, in den Küstenregionen bleibt es mit 15 Grad erneut etwas kühler. /dpa