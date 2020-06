Unbekannte schicken Drohbriefe mit Pulver an mehrere Parteien

Mindestens dreimal musste der Gefahrstoffzug der Göttinger Berufsfeuerwehr am Donnerstag ausrücken, weil Briefe mit einer unbekannten Substanz an Parteien geschickt worden waren. Das Schreiben war rassistischer und antisemitischer Natur.

Krümeliges Pulver

Der erste Einsatz ereignete sich um 10.10 Uhr in der Geschäftsstelle der Grünen in der Wendenstraße in der Göttinger Innenstadt. „Wir haben einen Brief bekommen, der an unsere Geschäftsführerin adressiert war“, sagt Gregor Kreuzer, Vorstandssprecher der Grünen Göttingen. Der Absender sei nicht bekannt und ist eine scheinbar gefälschte Adresse. „Schon beim Öffnen haben wir gemerkt, dass mehr als ein Schreiben in dem Brief war. Zunächst haben wir aber an Samen gedacht.“ Es handelte sich um ein geruchloses, krümeliges Pulver, so Kreuzer.

Auf einem Zettel waren handgeschriebene Äußerungen antisemitischer Art zu lesen, sowie Beleidigungen und Anfeindungen gegen die Grünen. Weiterhin ist zu lesen, dass der ganze Corona-Wahnsinn nur genutzt werde, um noch mehr Ausländer ins Land zu holen. Das Schreiben endet mit einem Hakenkreuz und den Ziffern 18 und 88, bekannte Symbole in der rechtsradikalen Szene.

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“

„Wir lassen und nicht einschüchtern“, twitterte Bundestagsmitglied Jürgen Trittin (Grüne) am Mittag. „Ein faschistischer Drohbrief mit weißem Pulver – darum bleibt mein Wahlkreisbüro und das ganz Grüne Zentrum Göttingen vorerst auf Bitten von Polizei und Feuerwehr geschlossen.“

Polizei und Feuerwehr evakuierten das Gebäude und stellten den Brief sicher. Später wurde auch das Landeskriminalamt (LKA) hinzugezogen, unter anderem um zu ermitteln, um was für einen Stoff es sich handelt.

Einsatz bei der FDP

Nach Auskunft von Gregor Kreuzer von den Grünen soll sich bereits der Innenausschuss des Landes Niedersachsen mit dem Thema beschäftigen. Denn der Einsatz bei den Grünen in Göttingen war nicht der einzige Vorfall. Gegen 13.30 Uhr passierte Ähnliches bei der FDP in der Wilhelm-Weber-Straße. Hier war anstatt eines weißen Stoffes ein roter Stoff in dem Brief.

Um 14.15 Uhr dann der nächste Fund in Göttingen, wo ist derzeit noch unbekannt. Auch in Hameln sind Drohbriefe aufgetaucht.