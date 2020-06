Niedersachsen: 1585 Straftaten im Zusammenhang mit Clans

Kriminelle Clans sind nach Worten von Innenminister Boris Pistorius auch in Niedersachsen ein ernstes Problem (Archivbild).

Kriminelle Clans sind nach Worten von Innenminister Boris Pistorius auch in Niedersachsen ein ernstes Problem. Zwar liege der Anteil der Straftaten im Verhältnis zur gesamten Kriminalität im Promillebereich. Allerdings gebe es gewalttätige Clanmitglieder, die nicht nur ihre Konkurrenz, sondern auch die Polizei bedrohten. „Sie bedrohen damit unseren Rechtsstaat und unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover bei der Vorstellung des ersten öffentlichen Lagebilds zum Thema.

1585 Straftaten im Zusammenhang mit Clankriminalität in Niedersachsen

Im Jahr 2019 registrierte die Polizei demnach 1585 Straftaten im Zusammenhang mit Clankriminalität. Meistens ging es um Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Die Tatorte verteilten sich nahezu über das ganze Land, städtische Hotspots gebe es kaum.

Mehr als die Hälfte der Verdächtigen war jünger als 30 Jahre. Etwa jeder Fünfte trat den Angaben zufolge mehrfach als Täter in Erscheinung. Mit Abstand häufigstes Herkunftsland war Deutschland (890 Verdächtige), gefolgt vom Libanon (167) und der Türkei (162). dpa