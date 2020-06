Touristen statt Pendler: Zwischenbilanz nach einem Jahr E-Scooter

Für manche sind sie das ideale Verkehrsmittel für die „letzte Meile“, für andere reine Spaß-Fahrzeuge oder einfach nur ein achtlos abgestelltes Hindernis: elektrische Tretroller. Vor einem Jahr fiel in Deutschland der Startschuss für die auch E-Scooter genannten Gefährte. Ihr Einsatz im Nordwesten verläuft nicht immer reibungslos, wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur ergab.

Das Bundesverkehrsministerium hatte die Roller-Einführung mit Verweis auf umweltfreundlichere Mobilität und Alternativen zum Auto vorangetrieben. Die „Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung“ (eKFV) trat Mitte Juni 2019 in Kraft.

Die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Fahrzeuge dürfen ab 14 Jahren gelenkt werden, unterliegen der Versicherungs- und Betriebserlaubnispflicht und müssen sich die Spur mit Fahrradfahrern teilen. Das Helmtragen ist freiwillig.

Polizei: Meiste Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz

Dass die Vorschriften nicht immer beachtet werden, spiegelt sich in den Zahlen der niedersächsischen Polizei wider. „Die Verstöße, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate von uns registriert worden sind, beziehen sich fast ausschließlich auf Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz“, hieß es beispielsweise aus der für die Stadt Oldenburg und den Kreis Ammerland zuständigen Inspektion.

Auch bei der Polizeidirektion Osnabrück, die den Bereich bis hinauf nach Ostfriesland abdeckt, führen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz die Liste der Roller-Vergehen an. Danach folgen Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss, Handynutzung am Lenker und Rotlichtverstößen.

E-Scooter – Das muss man wissen

Eine Frau steht auf einem E-Scooter des Elektro-Tretroller-Sharing-Anbieters Tier Mobility vor einem Einsatzfahrzeug der Polizei.. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

„Es gibt einen Trend, dass entsprechende Verstöße zunehmen“, hieß es. 2019 hat es dort mehr als 150 Straftaten im Zusammenhang mit Elektrokleinstfahrzeugen gegeben, in diesem Jahr waren es bereits 180. Die Erfahrungen ähneln denen der Polizeidirektion Hannover im vergangenen Jahr.

Der große E-Roller-Boom blieb mancherorts aus. „In der Stadt Oldenburg sowie im Landkreis Ammerland gehören die E-Scooter nicht zum Straßenbild“, sagt Polizeisprecher Stephan Klatte.

Verkehrswende durch E-Scooter? „Mehr als Verkehrsmittel für Touristen“

Ob die E-Tretroller wie vom Bundesverkehrsministerium angedacht einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, ist offen. „Aktuell können noch keine Rückschlüsse getroffen werden, inwiefern E-Scooter Auswirkungen auf eine nachhaltige Mobilität haben“, sagte eine Sprecherin der Stadt Hannover. „E-Scooter haben sich mehr als Verkehrsmittel für Touristen im urbanen Raum herauskristallisiert“, sagte der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Niedersachsen, Rüdiger Henze.

In Braunschweig laufen Vorbereitungen für E-Scooter

Osnabrück hat bislang noch keine E-Scooter-Anbieter. In Braunschweig laufen die Vorbereitungen. „Die Stadt rechnet damit, dass in den kommenden Monaten ein Betreiber mit einem E-Scooter-Angebot an den Start geht“, hieß es aus dem Rathaus. „Mit ihm wurde eine Vereinbarung ausgehandelt, in der unter anderem die Frage nach dem ordnungsgemäßen Abstellen der Scooter im öffentlichen Raum geregelt wird.“ /dpa

Wolfsburgs E-Roller im Test- Schnell unterwegs zu flotten Preisen