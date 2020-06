Corona-App kann diskriminierende Effekte haben

Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel hat vor einer Diskriminierung von Menschen gewarnt, die die neue Corona-Warn-App nicht benutzen möchten. „Dieser Ansatz der Freiwilligkeit darf auf keinen Fall untergraben werden“, sagte Thiel am Mittwoch in Hannover. „Menschen, die die App nicht herunterladen möchten oder können, dürfen auf keinen Fall diskriminiert werden, indem sie zum Beispiel nicht an ihren Arbeitsplatz, in Restaurants oder Geschäfte gelassen werden.“ Denn das wäre eine zweckwidrige Verwendung, die mit dem Konzept der Freiwilligkeit nicht vereinbar sei, so Thiel.

Datenschutzbeauftragte: Vertrauen schaffen, um Nutzer zu gewinnen

„Die App wird umso besser funktionieren, je mehr Personen sie nutzen. Das erreicht man nur, indem man Vertrauen schafft und den Menschen die freie Wahl über eine Nutzung lässt“, betonte die Datenschutzbeauftragte. Diese Voraussetzungen hätten die App-Entwickler erfüllt.

Nun müssten alle Beteiligten verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten der Anwendung umgehen, um sie zu einem wirksamen Mittel in der Pandemiebekämpfung zu machen. dpa

