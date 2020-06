LKW fährt nach Unfall auf A7 einfach weiter – Vollsperrung

Mit einem uneinsichtigen LKW-Fahrer hatte es die Polizei am Freitagabend auf der A7 bei Hildesheim zu tun.

Hildesheim. Nach einem Unfall legt die Polizei einen LKW still. Der Fahrer fährt trotzdem weiter. Ergebnis: eine Verletzte, 11 PKW beschädigt, A7 gesperrt.

Bei einem Unfall sind am Freitagabend auf der A7 bei Hildesheim eine Frau verletzt und zahlreiche Fahrzeuge beschädigt worden. Die Strecke war zwei Stunden voll gesperrt.

Fahrer fährt mit beschädigtem Auflieger auf A7 und verliert Ladung

Wie die Polizei berichtet, war der 28-jährige Fahrer des LKW aus Litauen zunächst unverschuldet in einen Unfall geraden, bei dem gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Kassel ein anderer LKW auf seinen Auflieger auffuhr. Weil der LKW des 29-Jährigen noch bedingt Fahrbereit war, begleitete die Polizei ihn in langsamer Fahrt auf einen Autohof, wo die Beamten dem Fahrer und seiner Spedition erklärten, dass er erst weiterfahren könne, wenn der Schaden behoben sei.

Gegen 22.15 Uhr setzte der Mann laut Polizei seine Fahrt fort – allerdings war sein Auflieger noch immer beschädigt. Ungewöhnlich: Dieses Mal fuhr er auf der A7 in Richtung Hannover. Noch beim Auffahren auf die Autobahn verlor das Gespann Teile seiner Ladung und auch Fahrzeugteile, verteilt über rund 1000 Meter. In der einsetzenden Dunkelheit fuhren zahlreiche Fahrzeuge über die Teile, an elf PKW entstand laut Polizei Sachschaden, eine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden.

A7 bei Hildesheim zwei Stunden lang gesperrt

Nun waren die Autobahnpolizei, die Feuerwehr Hildesheim, ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei und mehrere Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Strecke musste für zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Stau von bis zu sechs Kilometern Länge.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Ein Bergungsunternehmen schleppte den Sattelzug ab – dieses Mal nicht auf einen Autohof, sondern auf das eigene Betriebsgelände, wo die Polizei zusätzlich eine Parkkralle anbrachte, um eine nochmalige Weiterfahrt auch wirklich zu verhindern.

LKW mit Parkkralle gesichert, Fahrer muss sofort 1000 Euro zahlen

Der Fahrer hat sich nun für eine Vielzahl von Delikten zu verantworten, die Staatsanwaltschaft legte eine Sicherheitsleistung für die zu erwartete Strafe fest, die der Fahrer vor Ort zu zahlen hatte. Höhe: 1000 Euro. red