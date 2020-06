Hoch „Utz“ versorgt Niedersachsen mit sommerlichem Wetter

Braunschweig. Am Mittwoch könnten die Temperaturen in Niedersachsen auf 30 Grad steigen . Ab Samstag sind dann Gewitter möglich.

Das Hoch „Utz“ versorgt den Nordwesten Deutschlands derzeit mit ordentlich Sonne und warmen Temperaturen. Viele Menschen nutzten am Dienstag das schöne Wetter etwa für Ausflüge zum Steinhuder Meer nordwestlich von Hannover.

Der Schwerpunkt des Hochdruckgebietes liege über Ostfriesland, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Bereits am Sonntag hatte der DWD mitgeteilt, dass es sich um „die erste Hitzewelle des Jahres“ handele.

Hochsommerliche Temperaturen am Freitag

Am Mittwoch würden schon in mehreren Orten Niedersachsens die 30 Grad erreicht, kündigte der Wetterexperte an. Dieser Trend setze sich auch in den kommenden Tagen fort. Insbesondere am Freitag rechnen Meteorologen vielerorts mit hochsommerlichen Temperaturen.

Ab Samstag sind laut DWD dann erste Gewitter möglich. Bis Sonntag sei mit einer leichten Abkühlung auf 26 bis 27 Grad und nicht mehr so beständigem Wetter zu rechnen. dpa