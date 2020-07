Rundwanderung in der Asse – Von Burgruine bis Urwald

Wolfenbüttel. Die familienfreundliche Wanderung im Landschaftsschutzgebiet rund um den Burgberg bietet große Abwechslung auf einer relativ kurzen Strecke.

Die Asse – ein Name, der von den meisten mit Atommüll und Strahlung in Verbindung gebracht wird. Aber dieser Höhenzug im Nördlichen Harzvorland hat so viel mehr zu bieten als nur die gleichnamige Schachtanlage.