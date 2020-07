Jever. Die Polizei in Jever ist am Dienstagmorgen wegen eines exotischen Tiers ausgerückt. Statt eines Reptils stießen die Beamten jedoch auf etwas anderes.

Plastikkrokodil setzt Polizisten in Jever in Marsch

Ein Krokodil in Friesland? Diese Entdeckung meinte am Dienstag eine Passantin im Hookstief bei Jever gemacht zu haben. In den frühen Morgenstunden, gegen 8 Uhr, entdeckte sie das vermeintliche Tier und alarmierte die Polizei, wie diese nun mitteilt.

Das Krokodil entpuppte sich als Plastikattrappe

Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei fuhr zur Fundstelle und konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Statt um ein gefährliches Reptil handelte es sich bloß um ein harmlosen Plastikschwimmtier – eine Attrappe also, die allerdings täuschend echt aussah.

Die Polizisten verständigten den zuständigen Bauhof, der das Krokodil aus dem Gewässer barg.

red