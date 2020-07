Stau, Wetter, Corona – Niedersachsen startet in die Ferien

Der heutige Donnerstag ist für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen der erste Ferientag der sechswöchigen Sommerferien. Das Bild entstand am Strand auf Norderney.

Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Schulschließungen - viele Menschen in Niedersachsen haben in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch sehnsüchtiger als sonst auf die Sommerferien gewartet. Angesichts der Epidemie verbringen viele Familien ihren Urlaub in Deutschland. Zum Ferienbeginn am Donnerstag dürften die Straßen daher voll sein, erwarten Landesverkehrswacht und ADAC.

Abstandsregeln auch im Straßenverkehr

Innenminister Boris Pistorius (SPD) rief zu Toleranz und Nachsicht im Verkehr auf: „Im Straßenverkehr gelten die gleichen Regeln wie aktuell im Alltag: Abstand halten, Geduld haben und Ruhe bewahren“, betonte er.

„Die letzten Wochen und Monate haben die allermeisten über die Maßen gefordert“, sagte Pistorius. „Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag nachhaltig verändert - Urlaub wird da jedem guttun.“ Er appellierte an die Autofahrer: „Fahren Sie vorsichtig, nehmen Sie sich Zeit und gönnen Sie sich die nötige Ruhe, um entspannt in den Urlaub zu starten.“ Mit einem defensiven Verhalten im Straßenverkehr könne jeder dazu beitragen, Unfälle zu verhindern.

ADAC rechnet zu Ferienbeginn in Niedersachsen mit Staus

Der ADAC rechnet vor allem am Wochenende mit Staus auf den Straßen im Norden. Zugleich ist die Sommerzeit auch Baustellenzeit - außer der A2 ist keine der großen Autobahnen im Norden derzeit baustellenfrei. Vor allem auf der A1 und der A7 könnte es Engpässe geben, eine Ferienreise ohne Staus und Behinderungen sei eher unwahrscheinlich, hieß es vom ADAC.

Christine Rettig vom ADAC Niedersachsen sagte: „Das Auto ist in diesem Jahr das beliebteste Verkehrsmittel für den Weg in den Urlaub, entsprechend voll wird es auf den Straßen.“

Ferienstart wechselhaft, zum Wochenende steigen die Temperaturen

Zum Ferienbeginn am Donnerstag wechseln sich in Niedersachsen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sonne und Wolken ab, es bleibt meist trocken. Maximal 17 Grad sollen im Oberharz erreicht werden, entlang der Elbe sollen es bis 21 Grad sein. Freitag wird es dann etwas wärmer, an der Küste auch länger sonnig, vereinzelt gibt es Schauer. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 25 bis 27 Grad, Sonntag noch etwas weiter.

Harz, Nord- und Ostsee teilweise ausgebucht

Auf den Inseln, im Harz und in der Heide blickt die Tourismusbranche nach Einbußen durch Corona zufrieden auf die Sommersaison. Die Sprecherin der Tourismusorganisation An der Nordsee sind nur vereinzelt mit etwas Glück noch Unterkünfte zu bekommen.

Marc Klinke von der Tourismusorganisation Ostfriesische Inseln berichtet, es gebe noch freie Zimmer oder Wohnungen. „Es ist aber zu empfehlen, sich vor Anreise schon eine Unterkunft gesichert zu haben.“

Im Harz seien die Buchungszahlen sehr gut, erklärte der stellvertretende Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands, Andreas Lemberg. Und in der Heide sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Lüneburger Heide: „Wir merken, dass mehr Familien mit Kindern zu uns kommen, als in den Vorjahren.“

dpa