ÖPNV-Unternehmen können mit Rettungsschirm Verluste ausgleichen

Der Busbahnhof in Peine – wegen Corona haben viele Menschen auf Bus- und Bahnfahrten verzichtet (Archivbild).

Hannover. Wegen Corona hatten viele Fahrgäste Busse und Bahnen in Niedersachsen zuletzt gemieden. Bund und Land haben nun Hilfen für die Betriebe geplant.

Die Nahverkehrsanbieter in Niedersachsen können mithilfe eines Rettungsschirms aus Landes- und Bundesmitteln Einbußen aus gesunkenen Ticket-Einnahmen in der Corona-Krise ausgleichen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen erklärte am Freitag, nach dem Beschluss der Nachtragshaushalte im Landtag bekämen niedersächsische ÖPNV-Unternehmen nun rund 400 Millionen Euro zugesprochen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Nahverkehrsbetriebe in finanziellen Schwierigkeiten

Dies sei ein wichtiger Schritt, „weil damit trotz der widrigen wirtschaftlichen Umstände das hohe Niveau des Leistungsangebotes abgesichert wird“, hieß es in Hannover. Wegen der Ansteckungsrisiken hatten viele Fahrgäste Busse und Bahnen zuletzt gemieden und waren aufs Auto oder Fahrrad umgestiegen. Das brachte die Betreiber in vielen Städten in finanzielle Schwierigkeiten.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

dpa