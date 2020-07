Innenminister Pistorius begrüßt Aufnahme von Flüchtlingskindern

Hannover. Niedersachsen nimmt kranke Kinder und deren Angehörige auf. Am Freitagvormittag sind die Geflüchteten in Kassel angekommen.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die Aufnahme weiterer Flüchtlingskinder in der Bundesrepublik begrüßt. „Ich bin froh und erleichtert, dass wir heute weitere Kinder aus den unhaltbaren Zuständen der griechischen Lager nach Deutschland in Sicherheit bringen können“, sagte er am Freitag in Hannover. Er freue sich, dass sich inzwischen alle Bundesländer der Initiative angeschlossen hätten.

Kranke Kinder harrten auf griechischen Inseln aus

Am Freitagvormittag waren zunächst 18 kranke Kinder und Jugendliche von den griechischen Inseln mit ihren Familien in Kassel angekommen. Insgesamt werden von dort 243 behandlungsbedürftige minderjährige Flüchtlinge mit Familien in Deutschland erwartet, zusammen 928 Personen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte ihre Aufnahme im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion verfügt. Sie werden nun auf die Bundesländer verteilt.

Niedersachsen nimmt 64 Geflüchtete auf

Niedersachsen wird nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 64 Menschen aufnehmen. Pistorius hatte im Herbst vergangenen Jahres das griechische Flüchtlingslager auf Lesbos besucht und die Initiative zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder gestartet. Bereits im April waren 47 Flüchtlingskinder von dort in Deutschland aufgenommen worden.

kna