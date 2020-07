Polizei kontrolliert Raser im Harz – „Ernüchterndes Ergebnis“

Bei einer großen Kontrolle hat die Polizei Goslar am Samstag hunderte Verkehrsteilnehmer auf der B4 zwischen Torfhaus und Hohegeiß kontrolliert. Die Strecke ist auch unter dem Namen „Kesselberg“ bekannt. Hintergrund der Kontrolle war vor allem, dass am sonnigen Samstag viele Ausflügler unterwegs waren. Die Polizei kontrollierte aber auch, weil es zuletzt mehrere schwere Unfälle gegeben hatte.

Polizei stellt 210 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Harz fest

Von den 210 festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen, waren weit mehr als zwei Drittel, nämlich insgesamt 175 Verstöße, von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern begangen worden.

Die höchste Überschreitung wurde an der B 4 in Höhe Kesselberg gemessen. In dem Bereich, wo aufgrund der Unfälle der vergangenen Jahre für Motorräder die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert ist, fuhr ein Motorradfahrer mit 160 km/h also 80 km/h zu schnell. Insgesamt müssen laut Polizei 39 der Kontrollierten mit entsprechenden Fahrverboten rechnen.

Biker hatten Schalldämpfer abgeschraubt

Bei den technischen Begutachtungen der kontrollierten Motorräder wurden darüber hinaus 20 Verstöße festgestellt. So hatten die Biker etwa geräuschmindernde und vorgeschriebene „Schalldämpfer“ (sog. db-Killer) vor Beginn der Fahrt ausgebaut oder die amtlichen Kennzeichen in einem falschen Winkel an das Motorrad angebracht, Rückstrahler abgebaut, Bremsgriffe verändert und weitere Manipulationen vorgenommen. In einem Fall war die erforderliche Profiltiefe der Reifen nicht mehr gegeben.

Auf diese Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kommen zum Teil empfindliche Bußgelder zu.

PKW-Fahrer überholt in Kurve und verunfallt dann

Darüber hinaus gefährdete ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zunächst den Gegenverkehr, als er im Kurvenbereich überholte, und verursachte in der Folge als Alleinbeteiligter einen Verkehrsunfall, bei dem er glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Nach Rücksprache mit den zuständigen Justizbehörden wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 EUR erhoben.

Immer wieder schwere Unfälle im Harz

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei bei einer Kontrolle eine Spitzengeschwindigkeit von 188 km/h bei erlaubten 80 km/h festgestellt. Die Polizei weist darauf hin, weitere Kontrollen auch an anderen Orten durchzuführen und schreibt: „Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit kann zu schwersten Unfallfolgen führen!“ Nach einer Kontrolle Anfang Juni drohte 150 Bikern Fahrverbot.

Schwere Unfälle mit Motorradfahrern im Harz gibt es in jeder Saison. Erst Mitte Juli war ein Mann gegen einen Baum geprallt und gestorben. Im Juni war ein 21-Jähriger gestorben, eine Woche zuvor war ein Biker schwer verletzt worden. Anfang Juni war ein Biker im Harz mit einem PKW kollidiert, Ende Mai flog ein Fahrer aus einer Linkskurve und verletzte sich schwer.

red