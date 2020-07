Zahl der Drogentoten bleibt 2019 in Niedersachsen konstant

Ein Drogensüchtiger spritzt sich in einem Druckraum einen Schuss Heroin in den Unterarm (Symbolbild).

80 Menschen sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen nach Drogenkonsum gestorben – in etwa so viele wie im Vorjahr. Damit habe sich der deutliche Anstieg aus dem Jahr 2018 nicht fortgesetzt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Hannover mit. Damals hatte die Zahl der Drogentoten um 16 auf 81 Menschen zugenommen.

Männer waren auch im vergangenen Jahr mit 69 Toten deutlich in der Überzahl. Das Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren, das jüngste Todesopfer war 2019 erst 18 Jahre alt.

Zahl der Drogentoten deutschlandweit gestiegen

Starker Konsum von Heroin bleibt nach LKA-Angaben die häufigste Todesursache bei Drogenabhängigen. Zur Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 machte die Behörde keine Angaben. Deutschlandweit stieg die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent auf 1398.

dpa