Wetterdienst: Heiße Temperaturen und Gewitter in Niedersachsen

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf heiße Temperaturen und vereinzelte Gewitter einstellen. Am Mittwoch werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Vor allem im Südwesten kann es demnach zu Schauern oder Gewittern kommen.

DWD: Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen

Am Donnerstag werde es voraussichtlich zunehmend schwüler bei 32 Grad in Hannover. In manchen Orten Niedersachsens kann es zu Gewittern kommen. Der Freitag startet heiter bis wolkig, später ziehen Schauer und Gewitter auf bei Höchsttemperaturen von 30 Grad in Bremen.

dpa