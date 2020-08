In diesem Jahr sind in Niedersachsens Badegewässern bereits 24 Menschen ertrunken. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) führt diese Zahl darauf zurück, dass viele Menschen in Seen und Flüssen schwimmen gehen – die Schwimmbäder sind wegen der Corona-Krise nur eingeschränkt geöffnet.

Hannover. Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr mehr Menschen ertrunken als in Niedersachsen. Das zeigen Zahlen der DLRG.

DLRG: Bereits 24 Badetote in Niedersachsen in diesem Jahr

Die aktuellen Zahlen sind alarmierend: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind in Deutschland mindestens 192 Menschen in Badeseen und anderen Gewässern ertrunken, davon 24 allein in Niedersachsen. Das sind fünf weniger als im Vorjahr, wie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen nun mitteilt. Dennoch belege Niedersachsen im bundesweiten Vergleich nach Bayern (35) und Nordrhein-Westfalen (26) den traurigen dritten Platz. Diese Zahlen stammten aus einer aktuellen Statistik der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Anfang August veröffentlicht wurde.

DLRG sieht Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Todesfälle und der Pandemie

Nach Einschätzung der Ehrenamtsorganisation sei, verstärkt durch die anhaltende Corona-Situation, für den Rest des Jahres noch mit deutlich höheren Zahlen zu rechnen. Der Grund: Kommunale Schwimmbäder müssen diesen Sommer aufgrund notwendiger Hygienekonzepte im Zusammenhang mit dem Corona-Virus den Zugang für Badegäste deutlich beschränken. Die Folge: Zunehmend mehr Menschen baden und schwimmen in unbeaufsichtigten Badeseen, Flüssen oder Kanälen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Droht dort ein Mensch zu ertrinken, dann zählt für Retterinnen und Retter jede Sekunde - auch für Polizistinnen und Polizisten, die regelmäßig als erste vor Ort sind. Helfenden bleibt wenig Zeit, Uniformteile und Ausrüstungsgegenstände wie Waffe, Funkgerät und Schutzweste abzulegen. „Nicht nur im Einsatz zählen körperliche Fitness und richtiges Verhalten, sondern gerade in Notsituationen“, sagt Polizeipräsidentin Christiana Berg und ergänzt: „Genau deswegen über wir auch die sichere Rettung im Wasser!“ Die Fäden dazu laufen im Bereich „Sport in der Polizei“ zusammen. Ein Team koordiniere dort die sportliche Aus- und Fortbildung für die Polizei Niedersachsen, wie diese mitteilt.

Mehr zum Thema:

Niedersachsens Polizeibeamten trainieren für den Ernstfall

Unter realistischen Bedingungen trainierten am Mittwoch, 19. August, rund 20 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Hannover am Nordufer des Maschsees gemeinsam mit zwölf ehrenamtlichen Rettungskräften der DLRG das schnelle und professionelle Retten aus Gewässern und testen dabei, wie gut sie dabei im freien Wasser zurechtkommen.

„Gerade in Gefahrensituationen auch im und am Wasser darf die Bevölkerung zu Recht von ihrer Polizei erwarten, dass wir alles tun, um Menschenleben retten. Daher ist die Rettungsfähigkeit von Polizeibeamtinnen und -beamten regelmäßig ein Aspekt im Aus- und Fortbildungsprogramm“, betont Polizeioberkommissar Ulf Maier, verantwortlicher Ausbilder im Team „Sport in der Polizei“ in einer Mitteilung.

Die DLRG warnt: die eigenen Kräfte nicht überschätzen und Kinder nicht alleine lassen

Insbesondere die DLRG klärt auf und warnt regelmäßig: „Gehen Sie nicht in unbeaufsichtigten Gewässern schwimmen oder baden! Schwimmerinnen und Schwimmer überschätzen oft ihre Kräfte und Fähigkeiten“, so Torsten Heuer, Bezirksleiter der DLRG Hannover-Stadt in einem dringenden Appell an die Bevölkerung.

Auch Kinder kommen im Wasser immer wieder zu Tode - zuletzt am vergangenen Wochenende ein sechsjähriges Kind im Saterland. „Lassen Sie Ihr Kind beim Baden oder Spielen im oder am Wasser nicht eine einzige Sekunde aus den Augen! In dieser Sekunde kann viel passieren - mit schlimmsten Folgen!“, warnt Torsten Heuer.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

red