Bewerberfeld um niedersächsischen AfD-Vorsitz verdichtet sich

Hannover. Mit Christopher Emden (MdL) hat sich ein fünfter Bewerber um den Vorsitz der AfD in Niedersachsen aufgestellt. Der Parteitag liegt im September.

Niedersachsens AfD-Chefin Dana Guth sieht sich rund drei Wochen vor dem geplanten Landesparteitag mit einer wachsenden Zahl von Herausforderern konfrontiert. Auch der AfD-Landtagsabgeordneter Christopher Emden will sich um den Posten des Landesvorsitzenden bewerben. Der frühere Richter habe seine Kandidatur parteiintern angekündigt, berichtete das Politikjournal Rundblick am Donnerstag.

Vier Kandidaten konkurrieren mit Guth um den Vorsitz

Emden wäre beim Landesparteitag am 12. und 13. September in Braunschweig der fünfte Kandidat. Zum Bewerberkreis gehören auch der Braunschweiger AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Wirtz und der Northeimer AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner. Letzterer wurde dem völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugeordnet, der mittlerweile aufgelöst ist. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff, der 2018 vergeblich gegen Guth antrat, hat seinen Hut in den Ring geworfen.

Amtsinhaberin Guth strebt bei dem Parteitag eine Wiederwahl an. Dazu hatte sie Ende Juli ein Vorstandsteam mit 14 Mitgliedern vorgestellt. Damit reagierte Guth auf einen sich abzeichnenden Machtkampf um Führung und Richtung im Landesverband. Denn vielen in der AfD ist sie offenbar zu moderat.

